महर्षि विद्या मंदिर में शिक्षकों को एआई के बारे में बताया

संतोष, पिथौरागढ़। महर्षि विद्या मंदिर में शिक्षकों के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता और कम्प्यूटेशनल चिंतन विषय पर कार्यशाला आयोजित की गई। मंगलवार को मल्लिकार्जुन स्कूल ऐंचोली के प्रधानाचार्य रविंद्र सिंह सौन ने कहा एआई शिक्षा के क्षेत्र में तेजी से बदलाव ला रही है। इसके प्रभावी और उत्तरदायित्वपूर्ण उपयोग से शिक्षण को अधिक रचनात्मक, प्रभावी तथा विद्यार्थी-केंद्रित बनाया जा सकता है। उन्होंने शिक्षकों को विभिन्न एआई आधारित शैक्षिक उपकरणों के व्यावहारिक उपयोग की जानकारी भी दी। वक्ता अवनीश गडकोटी ने प्रौद्योगिकी आधारित शिक्षण, नवाचारपूर्ण कक्षा-प्रबंधन व विद्यार्थियों में तार्किक व विश्लेषणात्मक सोच विकसित करने के उपायों पर प्रकाश डाला। समापन अवसर पर विद्यालय के प्रधानाचार्य हिमांशु जोशी ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए शिक्षकों का नई तकनीकों और समकालीन शिक्षण पद्धतियों से निरंतर जुड़ना आवश्यक है।