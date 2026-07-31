विश्व मानव तस्करी विरोध दिवस पर कार्यशाला आयोजित
मिर्जापुर में श्रम विभाग की अध्यक्षता में विश्व मानव तस्करी विरोध दिवस पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य मानव तस्करी, ऑनलाइन ठगी और रोजगार के नाम पर छल-कपट के बारे में जागरूकता फैलाना और विभिन्न विभागों एवं समुदायों के बीच समन्वय बढ़ाना था। कार्यक्रम में कई प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित थे।
मिर्जापुर। डीएम पवन कुमार गंगवार की अध्यक्षता में श्रम विभाग की तरफ से विश्व मानव तस्करी विरोध दिवस पर नगर के एक होटल में कार्यशाला का आयोजन किया गया। श्रम विभाग, मानव संसाधन एवं महिला विकास संस्थान वाराणसी के तत्वाधान में आयोजित कार्यशाला का उद्देश्य मानव तस्करी, ऑनलाइन ठगी एवं रोजगार के नाम पर होने वाले छल-कपट के विभिन्न तरीकों के प्रति समाज को जागरूक करना तथा मानव तस्करी की रोकथाम के लिए विभिन्न विभागों एवं समुदाय के बीच समन्वय को मजबूत करना रहा। मानव संसाधन एवं महिला विकास संस्थान के प्रतिनिधियों ने कहा कि मानव तस्करी जैसी गंभीर सामाजिक समस्या से निपटने के लिए प्रशासन, विभिन्न विभागों, सामाजिक संस्थाओं एवं समुदाय की संयुक्त भागीदारी अत्यंत आवश्यक है।
जागरूकता ही इस अपराध की रोकथाम का सबसे प्रभावी माध्यम है। कार्यक्रम में सीएमओ डा. कीर्ति कुमार मिश्रा, बीएसए अनिल वर्मा,सीओ,डीपीआरओ राम उदय यादव,सूचना अधिकारी ओम प्रकाश उपाध्याय व अन्य मौजूद रहे।
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