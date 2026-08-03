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पीएम श्री विद्यालयों के संस्था प्रधानों के लिए डिजिटल कार्यशाला

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, आरा
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आरा के पिरौटा स्थित जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में पीएम श्री विद्यालयों के प्रधानों के लिए डिजिटल एचपीसी के क्रियान्वयन पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में 23 विद्यालयों के प्रधानों और नोडल शिक्षकों ने भाग लिया। उन्हें डिजिटल पोर्टल पर विद्यार्थियों के पंजीकरण, डेटा संचालन और रिपोर्ट तैयार करने का प्रशिक्षण दिया गया।

पीएम श्री विद्यालयों के संस्था प्रधानों के लिए डिजिटल कार्यशाला

आरा, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। सदर प्रखंड के पिरौटा स्थित जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान(डायट) में पीएम श्री विद्यालयों के संस्था प्रधानों के लिए डिजिटल एचपीसी के प्रभावी क्रियान्वयन विषय पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। उद्घाटन डायट पिरौटा के प्राचार्य डॉ चंद्र प्रकाश मणि त्रिपाठी, डॉ श्रवण कुमार, डॉ विरेंद्र कुमार सिंह, सुनील कुमार शर्मा, एपीओ डॉ भरत भूषण व सुमित कुमार ने संयुक्त रूप से किया। प्रशिक्षण में जिले के 23 पीएम श्री विद्यालयों के संस्था प्रधानों व नोडल शिक्षकों ने भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान प्रतिभागियों को डिजिटल परख पोर्टल पर विद्यार्थियों के पंजीकरण, प्रोफाइल अद्यतन, डेटा प्रविष्टि, त्रुटियों के निराकरण, रिपोर्ट तैयार करने और समयबद्ध रूप से शत-प्रतिशत डेटा अपलोड करने संबंधी विस्तृत जानकारी, मूल्यांकन व व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

साथ ही सभी संस्था प्रधानों व नोडल शिक्षकों को निर्देशित किया गया कि वे अपने-अपने विद्यालयों में निर्धारित समय-सीमा के भीतर सभी विद्यार्थियों का डिजिटल एचपीसी पूरा कर राज्य स्तर पर 100 प्रतिशत पंजीकरण करें।

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