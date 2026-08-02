ग्रेजुएट कॉलेज में कार्यशाला, एमकॉम छात्राओं को मिला प्रशिक्षण
द ग्रेजुएट स्कूल कॉलेज फॉर विमेन, साकची में एमकॉम तृतीय सेमेस्टर के छात्रों के लिए एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला का उद्घाटन डॉ. सविता मिश्रा ने किया। मुख्य अतिथि डॉ. मो. एम. नजरी ने शोध के विभिन्न पहलुओं पर मार्गदर्शन दिया, जिसमें शीर्षक चयन, डेटा विश्लेषण और निष्कर्ष शामिल थे।
द ग्रेजुएट स्कूल कॉलेज फॉर विमेन, साकची की ओर से एमकॉम तृतीय सेमेस्टर (सत्र 2024-2026) की छात्राओं के लिए कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसका शुभारंभ प्रोफेसर-इन-चार्ज डॉ. सविता मिश्रा के स्वागत भाषण से हुआ। उन्होंने छात्राओं को गुणवत्तापूर्ण शोध के माध्यम से कौशल विकसित करने के लिए प्रेरित किया। अध्यक्षता वाणिज्य विभागाध्यक्ष डॉ. कुमारी अनामिका ने की। मुख्य अतिथि एवं वक्ता के रूप में डॉ. मो. एम. नजरी उपस्थित हुए। उन्होंने अपने व्याख्यान के दो सत्रों में शीर्षक चयन, साहित्य समीक्षा, शोध पद्धति, डेटा विश्लेषण, संदर्भ लेखन और निष्कर्ष जैसे महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विस्तार से मार्गदर्शन दिया। साथ ही एक नमूना परियोजना के जरिए छात्राओं को व्यावहारिक प्रक्रिया समझाई।
कार्यशाला में कॉलेज के अन्य शिक्षकगण और एमकॉम की सभी छात्राएं मौजूद रहीं।
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