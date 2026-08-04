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गणित-विज्ञान में प्रोजेक्ट से पढ़ाई होगी आसान

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बेगुसराय
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भगवानपुर में, कक्षा 6 से 8 के बच्चों के लिए गणित और विज्ञान प्रोजेक्ट के माध्यम से सीखने हेतु उन्मुखीकरण कार्यशाला आयोजित की जाएगी। 5 से 7 अगस्त 2026 तक विभिन्न स्कूलों के शिक्षकों के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी। इसका मुख्य उद्देश्य प्रोजेक्ट आधारित शिक्षा के माध्यम से ज्ञान की स्पष्टता बढ़ाना है।

गणित-विज्ञान में प्रोजेक्ट से पढ़ाई होगी आसान

भगवानपुर, निज संवाददाता। कक्षा 6 से 8 के बच्चे गणित और विज्ञान प्रोजेक्ट के जरिए सीखेंगे। जिले कार्यक्रम अधिकारी, प्रारंभिक शिक्षा एवं सर्व शिक्षा अभियान बेगूसराय ने पत्र जारी कर 5 अगस्त से 7 अगस्त 2026 तक प्रखण्ड स्तर पर एक दिवसीय उन्मुखीकरण कार्यशाला आयोजित करने का निर्देश दिया है।

कार्यशाला की तिथियाँ

5 अगस्त को बछवाड़ा, बरौनी, बेगूसराय, चेरिया बरियारपुर, भगवानपुर व साहेबपुर कमाल, 6 अगस्त को बखरी, वीरपुर, मंसूरचक, नावकोठी एवं छौड़ाही और 7 अगस्त को बलिया, डंडारी, गढ़पुरा, खोदाबंदपुर, मटिहानी, शाम्हों एवं तेघड़ा का तिथि निर्धारित की गई है।

शिक्षकों की भागीदारी

कार्यशाला में कक्षा 6-8 के प्रधानाध्यापक/प्रभारी प्रधानाध्यापक और गणित-विज्ञान विषय पढ़ाने वाले शिक्षकों को शामिल होना अनिवार्य है। कार्यशाला में पाठ्य पुस्तक के पाठ आधारित प्रोजेक्ट को विद्यालय स्तर पर कैसे लागू करना है, इसकी ट्रेनिंग दी जाएगी।

पीबीएल कार्यक्रम

पत्र में कहा गया है कि जिन विद्यालयों में पीबीएल कार्यक्रम पहले से चल रहा है, वहां के शिक्षकों से दीक्षा ऐप पर एमआईपी 4.4 पूर्ण करवाना सुनिश्चित करें। डीपीओ ने सभी बीईओ व जिला/प्रखण्ड तकनीकी दल के सदस्यों को निर्देश दिया है कि निर्धारित तिथि पर कार्यशाला कर उसकी प्रतिवेदन कार्यालय को भेजें। इसका उद्देश्य रटकर पढ़ाई की जगह बच्चों को प्रयोग और प्रोजेक्ट के माध्यम से गणित-विज्ञान की अवधारणा समझाना है ताकि सीखने के परिणाम बेहतर हों।

सामान्य प्रश्न

कार्यशाला कब आयोजित की जाएगी?
कार्यशाला 5 अगस्त से 7 अगस्त 2026 तक आयोजित की जाएगी।
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