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जीएसटी अधिकारियों ने साझा की जानकारी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कानपुर
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कानपुर में राज्य कर विभाग द्वारा खनन और बीमा क्षेत्र की कार्य क्षमता बढ़ाने के लिए एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। विशेषज्ञों ने विधिक ढांचे और वित्तीय विवरणों पर चर्चा की। कार्यक्रम की शुरुआत अपर आयुक्त सान्या छाबड़ा ने की, जिसमें कर लेखापरीक्षा रिपोर्ट और जोखिम संकेतक के विषय में जानकारी शेयर की गई।

जीएसटी अधिकारियों ने साझा की जानकारी

कानपुर, प्रमुख संवाददाता। राज्य कर विभाग की ओर से बुधवार को खनन और बीमा क्षेत्र में अधिकारियों की कार्य क्षमता संवर्द्धन के लिए जीटी रोड स्थित होटल में कार्यशाला हुई। इस दौरान विशेषज्ञों ने खनन और बीमा क्षेत्र के विधिक ढांचे पर चर्चा की। वित्तीय विवरणों जैसे तुलना पत्र, लाभ-हानि खाता और नकदी प्रवाह विवरण पर जानकारी साझा की गई। कर लेखापरीक्षा रिपोर्ट (फॉर्म 3डी), करदाता प्रोफाइलिंग और जोखिम संकेतक के बारे में बताया गया। लेखा परीक्षा की तैयारी, रिपोर्ट लेखन और वास्तविक केस स्टडीज पर चर्चा की गई। इससे पहले कार्यक्रम की शुरुआत अपर आयुक्त ग्रेड एक, कानपुर प्रथम, सान्या छाबड़ा ने की।

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