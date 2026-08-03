विज्ञान शिक्षकों को नवाचार आधारित शिक्षण का मिला प्रशिक्षण

भभुआ के पीएम श्री प्लस टू उच्च विद्यालय में विज्ञान शिक्षा में नवाचार और प्रयोगात्मकता को बढ़ावा देने के लिए कार्यशाला का आयोजन हुआ। इसमें विभिन्न प्रखंडों के विज्ञान शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया गया, जिसमें वैज्ञानिक सोच और अनुसंधान के महत्व पर जोर दिया गया। यह कार्यक्रम ‘विज्ञान नवाचार एवं प्रतिभा संवर्धन कार्यक्रम-2026’ के अंतर्गत आयोजित हुआ।

भभुआ शहर के पीएम श्री प्लस टू उच्च विद्यालय कार्यशाला आयोजित, राष्ट्रीय विज्ञान कार्यक्रमों के प्रभावी संचालन पर दिया जोर एनसीएससी, इंस्पायर अवार्ड-मानक, विद्यार्थी विज्ञान मंथन, पीबीएल संचालन की दी जानकारी गतिविधि आधारित शिक्षण, डिजिटल पंजीकरण, नवाचार आधारित परियोजनाओं के बारे में बताया (युवा पेज की लीड खबर) भभुआ, नगर संवाददाता। जिले के विद्यालयों में विज्ञान शिक्षा को अधिक प्रयोगात्मक, नवाचार आधारित और शोधपरक बनाने को लेकर सोमवार को अहम पहल की गई।

कार्यशाला का उद्देश्य जिला शिक्षा कार्यालय और बिहार शिक्षा परियोजना के संयुक्त तत्वावधान में ‘विज्ञान नवाचार एवं प्रतिभा संवर्धन कार्यक्रम-2026’ के तहत भभुआ के पीएम श्री प्लस टू उच्च विद्यालय में विज्ञान शिक्षकों के लिए उन्मुखीकरण एवं प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित हुई। कार्यशाला का उद्देश्य राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय विज्ञान कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन के साथ विद्यार्थियों में वैज्ञानिक सोच, अनुसंधान की प्रवृत्ति और नवाचार आधारित शिक्षण को बढ़ावा देना रहा। जिले के विभिन्न प्रखंडों से पहुंचे विज्ञान शिक्षकों ने प्रशिक्षण में भाग लेकर विद्यालय स्तर पर विज्ञान गतिविधियों को प्रभावी ढंग से संचालित करने की जानकारी प्राप्त की।

विशेषज्ञों की सलाह विशेषज्ञों ने विज्ञान को विद्यार्थियों के दैनिक जीवन और स्थानीय समस्याओं से जोड़ते हुए नवाचार आधारित शिक्षा को बढ़ावा देने पर विशेष बल दिया। कार्यशाला की अध्यक्षता राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस की जिला समन्वयक प्रो. कमला सिंह और प्रशिक्षण का मार्गदर्शन बद्री नारायण सिंह ने किया। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में विज्ञान शिक्षा को केवल पाठ्यपुस्तकों तक सीमित नहीं रखा जा सकता, बल्कि इसे प्रयोग, शोध और नवाचार से जोड़ना होगा।

प्रशिक्षण दो सत्रों में आयोजित किया गया। पहले सत्र में चैनपुर, चांद, अधौरा और रामपुर प्रखंड के विज्ञान शिक्षक शामिल हुए, जबकि दूसरे सत्र में भभुआ और भगवानपुर प्रखंड के शिक्षकों ने भाग लिया। शिक्षकों ने विज्ञान गतिविधियों के संचालन से जुड़े अनुभव साझा किए और विशेषज्ञों से अपने सवालों के जवाब प्राप्त किए।

कार्यक्रम की जानकारी राष्ट्रीय विज्ञान कार्यक्रमों की मिली विस्तृत जानकारी प्रशिक्षण के दौरान 32वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस (एनसीएससी-2026), इंस्पायर अवार्ड-मानक, विद्यार्थी विज्ञान मंथन, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग (पीबीएल), विज्ञान क्लब, विज्ञान प्रदर्शनी, विज्ञान प्रश्नोत्तरी, राष्ट्रीय आविष्कार अभियान तथा स्टेम आधारित शिक्षण की विस्तार से जानकारी दी गई। शिक्षकों को डिजिटल पंजीकरण, परियोजना निर्माण, शोध पद्धति और प्रस्तुतीकरण की प्रक्रिया का भी प्रशिक्षण दिया गया। इस वर्ष की थीम ‘सतत विकास हेतु विज्ञान एवं नवाचार’ के अनुरूप पर्यावरण, जल और ऊर्जा संरक्षण पर आधारित परियोजनाओं को विद्यालयों में बढ़ावा देने पर विशेष जोर दिया गया।

विशेषज्ञों के अनुभव विशेषज्ञों ने साझा किए अनुभव कार्यक्रम का संचालन श्रीकृष्ण सिंह ने किया। श्वेता, सुरभि और राजेश कुमार सिंह ने इंस्पायर अवार्ड-मानक योजना के तहत विद्यार्थियों के चयन, ऑनलाइन नामांकन और मार्गदर्शन की प्रक्रिया समझाई। दीपक प्रकाश ने विद्यार्थी विज्ञान मंथन की परीक्षा प्रणाली और तैयारी की जानकारी दी। काव्या सुमाग ने राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस के लिए परियोजना निर्माण, शोध पद्धति और प्रभावी प्रस्तुतीकरण पर विस्तृत प्रशिक्षण दिया।

पीबीएल पर प्रशिक्षण पीबीएल पर मिला व्यावहारिक प्रशिक्षण शहर के वार्ड 18 स्थित राजकीय कन्या मध्य विद्यालय के शिक्षक सुमित कुमार ने प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग (पीबीएल), इंस्पायर अवार्ड-मानक और तकनीकी सहयोग से जुड़े सत्र का संचालन किया। उन्होंने गतिविधि आधारित शिक्षण, डिजिटल पंजीकरण और नवाचार आधारित परियोजनाओं के निर्माण की व्यावहारिक जानकारी दी। उनके सत्र को प्रतिभागियों ने काफी उपयोगी बताया। कार्यशाला के तकनीकी संचालन और समन्वय में चंद्रमणी सिंह एवं खुर्शीद आलम की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही।

समापन सत्र विद्यालयों में बढ़ेगी विद्यार्थियों की भागीदारी समापन सत्र में शिक्षकों से राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस, इंस्पायर अवार्ड-मानक, विद्यार्थी विज्ञान मंथन, पीबीएल, विज्ञान क्लब और विज्ञान प्रदर्शनी जैसी गतिविधियों का विद्यालय स्तर पर प्रभावी संचालन सुनिश्चित करने तथा अधिकाधिक विद्यार्थियों को इन कार्यक्रमों से जोड़ने की अपील की गई। कार्यक्रम के सफल आयोजन और समन्वय में मृत्युंजय कुमार शर्मा की महत्वपूर्ण भूमिका रही। फोटो- 3 अगस्त भभुआ- 18 कैप्शन- भभुआ शहर के पीएम श्री प्लस टू उच्च विद्यालय में सोमवार को आयोजित उन्मुखीकरण एवं प्रशिक्षण कार्यशाला में भाग लेते विज्ञान शिक्षक एवं शिक्षिकाएं।