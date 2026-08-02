चिकित्सालय में सुविधाएं हो दुरुस्त
जिला संविदा श्रमिक यूनियन की बैठक की बैठक पांच अगस्त को विरोध प्रदर्शन की चेतावनी अनपरा,संवाददाता। जिला संविदा
अनपरा,संवाददाता। जिला संविदा श्रमिक यूनियन कार्यालय अनपरा पर शनिवार को एक आवश्यक बैठक बुलाई गयी जिसमें अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति, जिला संविदा श्रमिक यूनियन नौजवान सभा उत्तर प्रदेश बिजली इम्प्लाइज यूनियन के प्रमुख पदाधिकारी उपस्थित रहे। बैठक की अध्यक्षता कंचन सिंह ने की । बैठक में डिबुलगंज सरकारी हास्पिटल पर चिकित्सकीय सुविधाओं से लेकर मशीनों व दवाइयों की कमी पर नाराजगी जतायी गयी। पदाधिकारियों का आरोप था कि एक्स-रे मशीन उपलब्ध नही है। सीटी स्कैन का टेक्निशियन नही है। दवाइयां बाहर से लेनी पड़ रही है। इस को लेकर आगामी पांच अगस्त को सुबह दस बजे विरोध प्रदर्शन का निर्णय लिया गया है।
बैठक में इसके अतिरिक्त 10 अगस्त को डीएलसी पिपरी के यहां सामूहिक जेल भरो आंदोलन की रणनीति भी तैयार की गयी। बैठक में प्रमुख रूप से सुरेंद्र पाल, गुड्डू उपाध्याय,नीलम देवी, रेखा, मीना,मनवस देवी मुन्नी देवी विसम्भर सिंह प्रान्तीय महामंत्री उत्तर प्रदेश बिजली इम्प्लाइज यूनियन लखनऊ व आरती देवी इत्यादि उपस्थित थे
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