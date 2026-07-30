आरपीडब्ल्यूयू रेलीगढ़ा ब्रांच कमेटी गठन को अवैध बताया
राष्ट्रीय प्रगतिशील वर्कर्स यूनियन के अरगड्डा क्षेत्रीय अध्यक्ष विशेश्वर ठाकुर और क्षेत्रीय सचिव तूफानी राम ने रेलीगढ़ा ब्रांच कमेटी के गठन को अवैध बताया। उन्होंने कहा कि महासचिव ओमप्रकाश सिन्हा ने बिना उचित प्रक्रिया के नई कमेटी का पुर्नगठन किया है, जो असंवैधानिक है।
गिद्दी, निज प्रतिनिधि। राष्ट्रीय प्रगतिशील वर्कर्स यूनियन के अरगड्डा क्षेत्रीय अध्यक्ष विशेश्वर ठाकुर और क्षेत्रीय सचिव तूफानी राम ने यूनियन के रेलीगढ़ा ब्रांच कमेटी गठन को अवैध बताया है। यूनियन के नेताद्वय ने प्रेस विज्ञप्ति जारी करके कहा है कि यूनियन के महासचिव ओमप्रकाश सिन्हा ने पूर्व के क्षेत्रीय सचिव के बदले तूफानी राम, क्षेत्रीय अध्यक्ष विशेश्वर ठाकुर को विभिन्न ब्रांच कमेटी का गठन करने के लिए अधिकृत किया है। जिसके बाद वे दोनो क्षेत्र के गिद्दी ए ब्रांच, गिद्दी सी ब्रांच और रेलीगढ़ा ब्रांच कमेटी का संवैधानिक तरीके से गठन कर प्रबंधन और यूनियन के केंद्रीय सचिव को अग्रसरित किया है।
ऐसे में उन दोनो के बगैर पूछे वीणा सिन्हा को एरिया सचिव अधिकृत करके रेलीगढ़ा कमेटी को गलत तरीके से रद्द कर नए कमेटी का पुर्नगठन किया जाना असंवैधानिक है।
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