भेल प्रबंधन पर एचईसी कर्मचारियों को अनावश्यक परेशान करने का आरोप
रांची में हटिया कामगार यूनियन के उपाध्यक्ष लालदेव सिंह ने भेल प्रबंधन पर कर्मचारियों को परेशान करने और एचईसी की खराब आर्थिक स्थिति के लिए जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों की सुविधाओं में कटौती की जा रही है, जबकि एचईसी पर कर्ज बढ़ता जा रहा है।
रांची, विशेष संवाददाता। हटिया कामगार यूनियन (एटक) के उपाध्यक्ष लालदेव सिंह ने एचईसी में कार्यरत भेल प्रबंधन पर कर्मचारियों को अनावश्यक रूप से परेशान करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि पिछले छह वर्षों से एचईसी की स्थिति में सुधार की जिम्मेदारी भेल प्रबंधन को सौंपी गई थी, लेकिन सुधार होने के बजाय संस्थान की आर्थिक स्थिति लगातार खराब होती गई। उनका दावा है कि कर्मचारियों की कई सुविधाओं में कटौती किए जाने के बावजूद एचईसी पर देनदारियां लगातार बढ़ रही हैं। लालदेव सिंह ने कहा कि गंभीर आर्थिक संकट के बावजूद एचईसी के कर्मचारी शांतिपूर्वक और पूरी निष्ठा के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं।
ऐसे समय में भेल प्रबंधन ने नियमों का हवाला देते हुए अर्जित अवकाश (ईएल) लेने पर नई पाबंदी लगा दी है, जिसके तहत कर्मचारी वर्ष में केवल तीन बार ही अर्जित अवकाश का उपयोग कर सकेंगे।
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