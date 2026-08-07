Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

व्यासी बांध संविदा श्रमिकों ने शुरु की टूल डाउन हड़ताल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, विकासनगर
Follow us on Google News
share

व्यासी जलविद्युत परियोजना के संविदा श्रमिकों ने न्यूनतम वेतन का आरोप लगाते हुए टूल डाउन हड़ताल की है। श्रमिकों ने यूजेवीएनएल और कार्यदायी संस्था के खिलाफ प्रदर्शन किया। संघ के अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि संशोधित न्यूनतम वेतन लागू नहीं किया जा रहा है और सुरक्षा उपकरणों की कमी के कारण दुर्घटनाएं हो सकती हैं।

व्यासी बांध संविदा श्रमिकों ने शुरु की टूल डाउन हड़ताल

व्यासी जलविद्युत परियोजना से जुड़े संविदा श्रमिकों ने न्यूनतम वेतन लागू न किए जाने का आरोप लगाते हुए संविदा श्रमिक संघ, उत्तराखंड (सीटू संबद्ध) ने टूल डाउन हड़ताल शुरु कर दी है। शुक्रवार को निर्माण स्थल पर एकत्र हुए श्रमिकों ने यूजेवीएनएल और कार्यदायी संस्था के खिलाफ प्रदर्शन कर कार्य बहिष्कार शुरु किया। संघ के अध्यक्ष नवीन तोमर ने आरोप लगाया कि निर्माणदाई एजेंसी और उत्तराखंड जल विद्युत निगम सरकार की ओर से संशोधित न्यूनतम वेतन दरें लागू नहीं कर रहे हैं। इससे पहले भी इस संबंध में अवगत कराया गया था, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। जिसके चलते अप्रैल 2026 से लागू संशोधित वेतनमान का लाभ उन्हें नहीं दिया गया है।

इसके साथ ही श्रमिकों को सुरक्षा उपकरण मुहैया नहीं कराए जा रहे हैं। बिना सुरक्षा उपकरण के काम करने से दुर्घटना का खतरा बना रहता है। बताया कि दो वर्ष पूर्व पछुवादून के ही एक पावर हाउस में बिना सुरक्षा उपकरण के काम कर रहे एक श्रमिक की मौत हो गई थी। उन्होंने बताया कि व्यासी बांध परियोजना में सौ से अधिक श्रमिक काम कर रहे हैं, लेकिन किसी भी श्रमिक को समय पर वेतन नहीं दिया जाता है। समय पर वेतन नहीं मिलने से उन्हें आर्थिक तंगी के दौर से गुजरना पड़ता है। जबकि सभी श्रमिक ऐसे हैं जिनकी कृषि भूमि परियोजना के लिए अधिग्रहीत कर दी गई है, लिहाजा उनके पास परिवार के पालन पोषण का अन्य कोई जरिया नहीं है। कहा कि न्यूनतम वेतनमान समेत अन्य मांगों पर कार्यवाही नहीं होने की दशा में सभी श्रमिक टूल डाउन हड़ताल जारी रखेंगे। कार्य बहिष्कार करने वालो में बारू दत्त, सुनील, जगत सिंह, कुलदीप, विकास, प्रमोद कुमार, राहुल रावत, कैलास तोमर, अनिल कुमार आदि शामिल रहे।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Minimum Wage
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।