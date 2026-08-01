हिंदू आस्था से खिलवाड़ कर रही है केंद्रीय सरकार:वीरेन्द्र

हिंदू आस्था से खिलवाड़ कर रही है केंद्रीय सरकार:वीरेन्द्र
नरकटियागंज में भाकपा (माले) चम्पारण जोन की बैठक हुई, जिसमें मजदूर आंदोलनों और छात्र-युवा आंदोलनों पर चर्चा हुई। वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता ने महंगाई, बेरोजगारी और सरकार की नीतियों की आलोचना की। बैठक में अगस्त महीने को छात्र-युवा और मजदूर-किसान आंदोलन का महीना बनाने का संकल्प लिया गया।
नरकटियागंज,हिसं। भाकपा (माले) चम्पारण जोन की बैठक शनिवार को पार्टी कार्यालय में सम्पन्न हुई। इसमें छात्र-युवा आंदोलन के साथ नोएडा, मानेसर, गुड़गांव आदि जगहों पर हुए मजदूर आंदोलनों पर विस्तार से चर्चा हुई। बैठक में भाकपा (माले) केंद्रीय कमेटी सदस्य व पूर्व विधायक वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता ने कहा कि बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, यूरिया की किल्लत, गरीबों के घरों को बुलडोज करने तथा सरकार के दमनात्मक रवैये ने यह साफ हो गया है कि देश लोकतंत्र विरोधी केंद्रीय सरकार से मुक्त होने की राह पर बढ़ चुका है।उन्होंने कहा कि राम मंदिर चढावा चोरी, उज्जैन महाकाल मंदिर जमीन घोटाला जैसी घटनाओं ने साबित कर दिया है कि यह सरकार हिंदू आस्था के साथ खिलवाड़ कर रही है।
नीट परीक्षा पेपर लीक के जिम्मेवार को भाजपा ने सम्मानित कर देश के करोड़ों छात्र छात्राओं का उपहास उड़ाया है। बैठक में अरुण कुमार, संजय कुमार, शबनम खातून, प्रभुदेव यादव, फरहान रजा, जीतलाल सहनी, संजय राम,फरहान रजा आदि ने देश की आजादी के अगस्त महीना को छात्र-युवा, मजदूर-किसानों के अधिकारों के आंदोलन का महीना बनाने का संकल्प लिया।
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