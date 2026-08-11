दोहरी पेंशन नीति से कर्मचारी कंगाल, माननीय मालामाल
गोरखपुर में राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने केंद्र सरकार की ओर से पुरानी पेंशन योजना को फिर से बहाल नहीं करने के प्रस्ताव पर नाराजगी जताई है। परिषद का कहना है कि यदि सरकार का मानना है कि पुराने पेंशन से वित्तीय बोझ बढ़ता है, तो पहले सांसदों की पेंशन पर भी विचार होना चाहिए।
गोरखपुर। केंद्र सरकार द्वारा संसद में पुरानी पेंशन योजना को पुनः बहाल करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं होने की जानकारी दिए जाने पर राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने नाराजगी जाहिर की है। परिषद के अध्यक्ष रूपेश कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि यदि सरकार का मानना है कि पुरानी पेंशन योजना से सरकारी खजाने पर वित्तीय भार बढ़ता है, तो सबसे पहले सांसदों और विधायकों की पेंशन व्यवस्था पर भी समान रूप से विचार किया जाना चाहिए। परिषद के महामंत्री मदन मुरारी शुक्ल ने कहा कि दोहरी पेंशन नीति से सरकार में बैठे लोग मालामाल और कर्मचारी कंगाल हो रहे हैं।
उन्होंने कर्मचारियों के हित में पुरानी पेंशन योजना को पुनः बहाल करने की मांग है। कर्मचारियों को ऐसी पेंशन व्यवस्था चाहिए जिसमें सेवानिवृत्ति के बाद उनके जीवन की आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित हो। परिषद ने कहा कि जब राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, पंजाब और हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों ने अपने स्तर पर पुरानी पेंशन व्यवस्था की ओर लौटने का निर्णय लिया है, तो केंद्र सरकार को भी कर्मचारियों की भावनाओं और भविष्य की सामाजिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सकारात्मक निर्णय लेना चाहिए।
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