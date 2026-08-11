Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

दोहरी पेंशन नीति से कर्मचारी कंगाल, माननीय मालामाल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गोरखपुर
Follow us on Google News
share

गोरखपुर में राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने केंद्र सरकार की ओर से पुरानी पेंशन योजना को फिर से बहाल नहीं करने के प्रस्ताव पर नाराजगी जताई है। परिषद का कहना है कि यदि सरकार का मानना है कि पुराने पेंशन से वित्तीय बोझ बढ़ता है, तो पहले सांसदों की पेंशन पर भी विचार होना चाहिए।

दोहरी पेंशन नीति से कर्मचारी कंगाल, माननीय मालामाल

गोरखपुर। केंद्र सरकार द्वारा संसद में पुरानी पेंशन योजना को पुनः बहाल करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं होने की जानकारी दिए जाने पर राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने नाराजगी जाहिर की है। परिषद के अध्यक्ष रूपेश कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि यदि सरकार का मानना है कि पुरानी पेंशन योजना से सरकारी खजाने पर वित्तीय भार बढ़ता है, तो सबसे पहले सांसदों और विधायकों की पेंशन व्यवस्था पर भी समान रूप से विचार किया जाना चाहिए। परिषद के महामंत्री मदन मुरारी शुक्ल ने कहा कि दोहरी पेंशन नीति से सरकार में बैठे लोग मालामाल और कर्मचारी कंगाल हो रहे हैं।

ये भी पढ़ें:पुरानी पेंशन को लेकर केंद्र ने संसद में दिया जवाब, राज्यों में OPS लागू करने पर भी बोली सरकार

उन्होंने कर्मचारियों के हित में पुरानी पेंशन योजना को पुनः बहाल करने की मांग है। कर्मचारियों को ऐसी पेंशन व्यवस्था चाहिए जिसमें सेवानिवृत्ति के बाद उनके जीवन की आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित हो। परिषद ने कहा कि जब राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, पंजाब और हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों ने अपने स्तर पर पुरानी पेंशन व्यवस्था की ओर लौटने का निर्णय लिया है, तो केंद्र सरकार को भी कर्मचारियों की भावनाओं और भविष्य की सामाजिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सकारात्मक निर्णय लेना चाहिए।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Gorakhpur News Old Pension Scheme Gorakhpur Latest News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।