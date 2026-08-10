मजदूर-किसानों का देशव्यापी जेल भरो आंदोलन शुरू
देश के केंद्रीय मजदूर संगठन एवं किसान सभा के आह्वान पर धनबाद में रैली निकाली गई। इस दौरान 200 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया। आंदोलनकारियों ने सरकार की नीतियों के खिलाफ आवाज उठाई और कई मुख्य मांगें रखीं, जिसमें मजदूरों और किसानों के अधिकारों की रक्षा की मांग शामिल है।
देश के केंद्रीय मजदूर संगठन तथा संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम) का देशव्यापी जेलभरो आंदोलन के आह्वान पर धनबाद के मजदूर संगठनों और किसान सभा ने संयुक्त रूप से धनबाद जिला परिषद मैदान से जेलभरो रैली निकाला, जो मुख्य मार्ग होते हुए पार्क मार्केट हीरापुर, रंधीर वर्मा चौक, कोर्ट परिषद रोड होकर केंद्रीय डाक विभाग धनबाद पहुंच कर सड़क जाम कर दिया। धनबाद थाना प्रभारी ने सभी को गिरफ्तार कर थाने में लाया। दो सौ से ज्यादा लोग गिरफ्तारी दी और दिनभर रखकर बिना शर्त सभी को रिहा कर दिया। सोमवार को जेल भरो आंदोलन को संबोधित करते हुए मजदूर-किसान के नेताओं ने कहा कि कि अगस्त क्रांति अंग्रेज भारत छोड़ो आंदोलन कर हमारे पूर्वजों ने इतिहास रचा और देश स्वाधीन हुआ। आज सत्ता में बैठी केंद्र की मोदी सरकार ने सभी हदें पार कर दी है। यह सरकार मजदूर - किसान, छात्र - युवाओं - महिलाओं की आवाज को दबाने के लिए दमनकारी नीति अपना रखी है। संयुक्त आंदोलन की प्रमुख मांगों में चारों लेबर कोड के मजदूर विरोधी प्रावधानों को रद्द करना, सभी के लिए खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा एवं आवास, सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा एवं पेंशन, सभी कृषि उपज की वैधानिक एमएसपी पर खरीद की गारंटी, किसानों की सम्पूर्ण कर्जमाफी, सम्मानजनक रोजगार एवं न्यूनतम मजदूरी की कानूनी गारंटी, ग्रामीण एवं शहरी रोजगार गारंटी, स्कीम वर्करों तथा अनुबंधित एवं अस्थायी कर्मचारियों का नियमितीकरण आदि शामिल हैं। अध्यक्षता करते हुए सीटू जिला अध्यक्ष आनंदमय पाल ने जेलभरो कार्यक्रम को सफल बताया और सभी आंदोलनकारियों को क्रांतिकारी अभिनंदन किया。
मुख्य वक्ता
मुख्य वक्ताओं में सीटू जिला महामंत्री राम कृष्णा पासवान व भारत भूषण, एआईयूटीयूसी से अनिल बाउरी व रामलाल महतो, एआईसीसीटीयू नकुल देव सिंह व कार्तिक प्रसाद, किसान सभा से परशुराम महतो व संतोष महतो, मजदूर कर्मचारी समन्वय समिति से हेमंत मिश्रा व सपन माजी, जेसीएमयू से हराधन रजवार व रतिलाल टुडू, सीटू राज्य सचिव सपन बनर्जी व डीवाईएफआई से नौशाद अंसारी, बीमा कर्मचारी संघ से राजेश कुमार, झारखंड परिवहन मजदूर यूनियन से शिव बालक पासवान, बीसीकेयू से भगवान दास पासवान के अलावा लीलामय गोस्वामी, जेसीएमयू बीसीसीएल जोन अध्यक्ष उमाशंकर चौहान, बीएसएसआर यूनियन से संदीप अईच, स्टाफ कोडिनेशन से आशीष कुमार सिंह, विकास कु ठाकुर, गौतम प्रसाद, जितेंद्र निषाद, राम बालक, कालीचरण महतो, लता देवी, धनंजय रजक, अर्जुन कुम्हार, फूलो देवी, बुचिया देवी, विश्वजीत रॉय, धनपति डोम, बेफी से देवाशीष वैद्य, हराधन मोदक, उमा गोराई, गोविंद राम, डीएसएमएम से विनोद पासवान, जेपीएमयू से सुनील पासवान, किसान नेता परेश चंद बाउरी, राम वृक्ष धाढ़ी, सुरेश पासवान, सरोज देवी, डीवाईएफआई जिला अध्यक्ष विश्वजीत महतो, महादेव हांसदा, रोहित बर्मन, सुशील उर्फ रामु मंडल, जेलस से नारायण चक्रबर्ती, जीके बक्सी, उदय सिंह, धर्मेंद्र राय, के के त्रिपाठी, धर्मदेव सिंह, सीटू व बीसीकेयू नेता मानस चटर्जी तथा सैकड़ों साथी शामिल थे।
सामान्य प्रश्न
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