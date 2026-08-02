सड़क पार करते समय अज्ञात वाहन की टक्कर से मजदूर की मौत
संबंधित फोटो हिन्दुस्तान अमरोहा ग्रुप पर उपलब्ध है। जोया। सड़क पार करते समय अज्ञात वाहन
सड़क पार करते समय अज्ञात वाहन की टक्कर से गंभीर घायल मजदूर की मौत हो गई। हादसे के बाद परिवार में कोहराम मच गया। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जानकारी के मुताबिक संभल जिले के असमोली थाना क्षेत्र के गांव शहबाजपुर कलां निवासी स्व.मकसूद अहमद के 45 वर्षीय इकलौते बेटे जाकिर शनिवार शाम किसी काम से चौधरपुर आए थे। दिल्ली की ओर से वाहन से आ रहे अपने परिचित को सामान देने के लिए वह सड़क पार कर रहे थे। इसी दौरान मुरादाबाद की ओर से आ रही तेज रफ्तार अज्ञात कार ने उन्हें टक्कर मार दी।
टक्कर इतनी जोरदार थी कि गंभीर घायल जाकिर की मौके पर ही तड़पकर मौत हो गई।हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मौत की खबर मिलते ही परिजन भी मोर्चरी आ गए। पत्नी शबनम व मां नन्ही का रो-रोकर बुरा हाल है। मृतक के परिवार में पत्नी के अलावा छह बेटे हैं। प्रभारी निरीक्षक जितेंद्र बालियान का कहना है कि हादसा अंजाम देने वाली कार के चालक का पता लगाया जा रहा है। परिजनों की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर आगे कार्रवाई की जाएगी।
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