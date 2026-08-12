आजादी की लड़ाई में शामली की 27 वीरांगनाओं ने दी थी शहादत

देश की आजादी का इतिहास केवल पुरुष क्रांतिकारियों के संघर्ष और बलिदान की कहानी नहीं है, बल्कि इसमें महिलाओं की वीरता, साहस और कुर्बानी के भी अनगिनत अध्याय दर्ज हैं। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में शामली की वीरांगनाओं ने भी पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ मोर्चा संभाला था। वर्ष 1857 में जब मेरठ से उठी विद्रोह की चिंगारी शामली तक पहुंची तो यहां की महिलाओं ने भी अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष का बिगुल बजा दिया। बताया जाता है कि शामली जनपद की 27 वीरांगनाओं ने अंग्रेजों से लोहा लेते हुए अपने प्राणों की आहुति दी थी। इन वीरांगनाओं की शहादत आज भी शहर के एसटी तिराहे स्थित एकता पार्क में लगे शिलापट पर दर्ज है। शिलापट पर अंकित वीरांगनाओं के नाम इस बात की गवाही देते हैं कि आजादी की पहली लड़ाई में शामली की महिलाओं ने भी अदम्य साहस का परिचय दिया था। आजादी के अमृत काल में इन वीरांगनाओं के बलिदान को याद करना इसलिए भी जरूरी है, ताकि नई पीढ़ी स्वतंत्रता के पीछे छिपे संघर्ष, त्याग और शहादत को समझ सके और अपने जिले की गौरवशाली विरासत से परिचित हो सके। 10 मई 1857 को मेरठ से अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ शुरू हुआ विद्रोह देखते ही देखते आसपास के क्षेत्रों में फैल गया। शामली जिले में उस दौर में पुरुषों के साथ महिलाओं ने भी अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष में सक्रिय भागीदारी की। बताया जाता है कि महिलाओं ने गांव-गांव जाकर अपनी टोलियां गठित कीं और ग्रामीण महिलाओं को भी आजादी की लड़ाई में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। कैराना क्षेत्र की आशा देवी, शामली की इंद्रकौर जाट और थानाभवन क्षेत्र की हबीबा खातून जैसी वीरांगनाओं ने महिलाओं का नेतृत्व किया। इन महिलाओं ने केवल हथियार ही नहीं उठाए, बल्कि लोकगीतों और देशभक्ति के गीतों के माध्यम से गांव-गांव में अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष की भावना भी जगाई। उनके गीतों में आजादी का जज्बा और अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ विद्रोह की हुंकार सुनाई देती थी.