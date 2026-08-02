महिला विश्वविद्यालय में स्वच्छता पखवाड़ा का शुभारंभ
महिला विश्वविद्यालय में कुलपति प्रो. इला कुमार ने स्वच्छता पखवाड़ा का शुभारंभ किया। एनएसएस स्वयंसेविकाओं ने जागरूकता रैली निकाली और दुकानदारों को डस्टबिन उपयोग की जानकारी दी। छात्राओं ने स्वच्छता को लेकर शपथ ली। कार्यक्रम में कई शिक्षकों का योगदान रहा।
महिला विश्वविद्यालय में कुलपति प्रो. इला कुमार के मार्गदर्शन में स्वच्छता पखवाड़ा का शुभारंभ किया गया। पहले दिन एनएसएस स्वयंसेविकाओं ने भव्य जागरूकता रैली निकाली। इसमें दुकानदारों और ठेलेवालों को डस्टबिन का उपयोग करने, साफ पानी पीने तथा कचरा खुले में न फेंकने के प्रति जागरूक किया गया। इसके बाद छात्राओं ने साल में 100 घंटे स्वच्छता को देने और अपने घर व आसपास के क्षेत्र को साफ-सुथरा रखने की शपथ ली। कार्यक्रम को सफल बनाने में प्रॉक्टर डॉ. सुधीर कुमार साहू, एनएसएस कोऑर्डिनेटर डॉ. ग्लोरिया पूर्ति सहित कई शिक्षकों व सहयोगियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा।
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