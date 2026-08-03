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गृह रक्षा वाहिनी लोक सेवक संघ ने सौंपा मांग पत्र

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, चाईबासा
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चाईबासा की गृह रक्षा वाहिनी लोक सेवक संघ की महिला जिलाध्यक्ष फरवरी कुंकल ने विधायक निरल पूर्ति को 6 सूत्री मांग पत्र सौंपा। संघ ने झारखंड के गृह रक्षा जवानों को भविष्य निधि, कर्मचारी बीमा, पेंशन और अनुदान की मांग की। इस अवसर पर उपाध्यक्ष सावित्री बिरुवा और सचिव बृजमोहन तियू भी उपस्थित थे।

गृह रक्षा वाहिनी लोक सेवक संघ ने सौंपा मांग पत्र

चाईबासा। गृह रक्षा वाहिनी लोक सेवक संघ की महिला जिलाध्यक्ष फरवरी कुंकल के नेतृत्व में अपनी मांगों के समर्थन में मझगांव के विधायक निरल पूर्ति को 6 सूत्री का मांग पत्र सौंपा गया। मौके पर उपाध्यक्ष सावित्री बिरुवा, संगठन सचिव बृजमोहन तियू उपस्थित थे। संघ ने बिहार के तर्ज पर झारखंड गृह रक्षा वाहिनी के जवानों को भविष्य निधि व कर्मचारी बीमा तथा पेंशन का लाभ देने, सेवानिवृत्त होने पर एक मुस्त अनुदान की राशि का भुगतान व जवानों को पूरे वर्ष नियमित सेवा में प्रतिनियुक्ति करने की मांग की।

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