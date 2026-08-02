एंटी रोमियो टीम ने महिलाओं को किया जागरूक
पसगवां में महिलाओं और छात्राओं की सुरक्षा के लिए एंटी रोमियो स्क्वाड ने जंगबहादुरगंज क्षेत्र में सघन चेकिंग अभियान चलाया। स्क्वाड की प्रभारी रेनू सिंह ने संदिग्ध युवकों को चेतावनी दी और महिलाओं को विभिन्न हेल्पलाइन नंबरों से अवगत कराया, जिससे सुरक्षा जागरूकता बढ़ी।
पसगवां। महिलाओं और छात्राओं की सुरक्षा के लिए कोतवाली पसगवां की महिला एंटी रोमियो स्क्वॉड ने जंगबहादुरगंज क्षेत्र में सघन चेकिंग अभियान चलाया। टीम ने प्रमुख सार्वजनिक स्थानों पर निगरानी रखते हुए संदिग्ध युवकों को चेतावनी दी तथा महिलाओं को 1090, 112, 1930, 1098 और 108, 102 जैसे हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी देकर सुरक्षा संबंधी जागरूकता बढ़ाई। अभियान का नेतृत्व स्क्वॉड प्रभारी रेनू सिंह ने किया।
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