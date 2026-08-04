आज से पश्चिम बंगाल के दौरे पर महिला आयोग की अध्यक्ष
राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया के रहाटकर मंगलवार से पश्चिम बंगाल के दौरे पर रहेंगी। वह महिलाओं की सुरक्षा से जुड़े कार्यक्रमों में भाग लेंगी, जिनमें छात्र, महिला स्व-सहायता समूह और पुलिस अधिकारियों के साथ बातचीत शामिल है। इसके अलावा, वह महिलाओं की शिकायतों पर जन सुनवाई की अध्यक्षता भी करेंगी।
कोलकाता, एजेंसी। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया के रहाटकर मंगलवार से पश्चिम बंगाल के तीन दिवसीय दौरे पर रहेंगी। इस दौरान वह महिलाओं की सुरक्षा और जमीनी स्तर पर लोगों तक पहुंचने से जुड़े कई कार्यक्रम में हिस्सा लेंगी। यह जानकारी आयोग ने दी। इसमें बताया गया कि अध्यक्ष इस दौरान छात्रों, महिला स्व-सहायता समूहों, वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों और जिला अधिकारियों के साथ बातचीत करेंगी। इसके साथ ही वह महिलाओं की शिकायतों पर दो जन सुनवाई की अध्यक्षता भी करेंगी।
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