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मिशन शक्ति के तहत छात्राओं को किया जागरूक

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गोंडा
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आचार्य नरेंद्र देव किसान स्नातकोत्तर महाविद्यालय में महिला सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। छात्राओं को महिला सुरक्षा, साइबर अपराध, सहायता हेल्पलाइन, आत्मरक्षा और महिला अधिकारों के बारे में जानकारी दी गई। इस अवसर पर विभिन्न विशेषज्ञों ने छात्राओं का उत्साह बढ़ाया।

मिशन शक्ति के तहत छात्राओं को किया जागरूक

बभनान। आचार्य नरेंद्र देव किसान स्नातकोत्तर महाविद्यालय में मिशन शक्ति फेज-5 के अंतर्गत महिला सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन विषयक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। थाना छपिया की टीम ने छात्राओं को महिला सुरक्षा, साइबर अपराध से बचाव, महिला हेल्पलाइन, आत्मरक्षा तथा महिला अधिकारों से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की गई। इस दौरान डॉ आलोक त्रिपाठी, सुनील कुमार, डॉ. स्मिता पाण्डेय, डॉ. रंजना त्रिपाठी, डॉ विभा शुक्ला ने कार्यक्रम में उपस्थित रहकर छात्राओं का मनोबल बढ़ाया।

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