समाज को नशा मुक्त करने में महिलाओं की भूमिका अहम: कुसुम कंडवाल
नशा मुक्त समाज के निर्माण एवं महिलाओं की जनसहभागिता के लिए बैठक हुईनशा मुक्त समाज के निर्माण एवं महिलाओं की जनसहभागिता के लिए बैठक हुईनशे के कारोबार
उत्तराखंड राज्य महिला आयोग की अध्यक्षा कुसुम कंडवाल ने कहा कि समाज को नशा मुक्त बनाने में महिलाओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि प्रत्येक महिला अपने परिवार एवं मोहल्ले में जागरूकता फैलाए और पुलिस का सहयोग करे तो नशे जैसी सामाजिक बुराई पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित किया जा सकता है। यह बात उन्होंने बुधवार को आईडीपीएल चौकी परिसर में आयोजित बैठक में कही।
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