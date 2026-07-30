पांच दिवसीय आवासीय महिला प्रशिक्षण शिविर, चार प्रखंडों की 104 महिलाएं ले रहीं प्रशिक्षण

जलालगढ़, एक संवाददाता। भारत लोक शिक्षा परिषद् के तत्वावधान में जलालगढ़ प्रखंड के श्री रामचंद्र आनंदकंद ठाकुरबाड़ी मंदिर परिसर में 28 जुलाई से पांच दिवसीय आवासीय महिला प्रशिक्षण विद्यालय का आयोजन किया जा रहा है। एक अगस्त तक चलने वाले इस प्रशिक्षण शिविर में जलालगढ़, पूर्णिया पूर्व, अमौर और कसबा प्रखंड की 104 महिलाएं भाग ले रही हैं। आयोजकों ने बताया कि प्रत्येक प्रखंड से 26-26 महिलाओं का चयन किया गया है। प्रशिक्षण का संचालन प्रतिदिन सुबह और शाम डेढ़-डेढ़ घंटे के दो सत्रों में किया जा रहा है। इसमें प्रतिभागियों को गायत्री मंत्र, हनुमान चालीसा, सरस्वती वंदना, संस्कार शिक्षा, व्यक्तित्व विकास तथा सामाजिक दायित्वों से जुड़े विषयों का प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को संस्कार आधारित शिक्षा के लिए तैयार करना है, ताकि वे अपने गांव और मोहल्लों में बच्चों को नि:शुल्क नैतिक एवं संस्कारयुक्त शिक्षा प्रदान कर सकें। प्रशिक्षण में देव कुमार सिंह प्रशिक्षक के रूप में मार्गदर्शन दे रहे हैं। वहीं अंचल कार्यालय प्रमुख अरुण कुमार दास, शांति गतिविधि प्रमुख सतीश कुमार, समिति के चंद्रदीप पोद्दार एवं कमल मोदी कार्यक्रम के संचालन और समन्वय में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। आयोजकों के अनुसार पूर्णिया जिले में ऐसे 210 स्थानों पर महिला प्रशिक्षण विद्यालय संचालित किए जा रहे हैं। यह प्रशिक्षण पूरी तरह नि:शुल्क है और इसका उद्देश्य समाज में संस्कारयुक्त शिक्षा का विस्तार करना तथा महिलाओं को सामाजिक जागरूकता और नैतिक शिक्षा के क्षेत्र में सक्रिय भूमिका के लिए तैयार करना है। शिविर के दौरान प्रतिदिन प्रार्थना, भजन एवं सांस्कृतिक गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। मंगलवार को विशेष धार्मिक कार्यक्रम और सामूहिक प्रार्थना का आयोजन हुआ, जिसमें सभी प्रतिभागियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। प्रशिक्षण के समापन के बाद सभी प्रतिभागी अपने-अपने क्षेत्रों में बच्चों के बीच संस्कारयुक्त एवं नैतिक शिक्षा का प्रसार करेंगी।