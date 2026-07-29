सलैया स्कूल में पुलिस दीदी टीम ने बच्चों को बताए कानूनी अधिकार
ऑपरेशन विधि पालक कार्यक्रम में पॉक्सो, साइबर अपराध और महिला सुरक्षा कानूनों की दी जानकारी, छात्रों को दिलाई जागरूकता की शपथ
मदनपुर प्रखंड के राजकीय मध्य विद्यालय सलैया बुधवार को महिला और बालिका सुरक्षा को लेकर जागरूकता का केंद्र बना रहा। कमजोर वर्ग, अपराध अनुसंधान विभाग, बिहार, पटना के तत्वावधान में पुलिस दीदी टीम अभया ब्रिगेड ने ऑपरेशन विधि पालक कार्यक्रम आयोजित किया। कार्यक्रम में पुलिस अवर निरीक्षक श्वेता कुमारी ने छात्र-छात्राओं को महिला सुरक्षा से जुड़े कानूनी प्रावधानों की जानकारी दी।
महिलाओं और बालिकाओं के अधिकार
उन्होंने बताया कि अभियान का उद्देश्य महिलाओं और बालिकाओं में सुरक्षा व आत्मविश्वास बढ़ाना, कानूनी अधिकारों की जानकारी देना, शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करना तथा स्कूल, कॉलेज और कोचिंग की छात्राओं को जागरूक बनाना है। उन्होंने छेड़छाड़, स्टॉकिंग, साइबर अपराध और महिला अपराधों की रोकथाम पर विस्तार से जानकारी दी। बच्चों को पॉक्सो एक्ट, भारतीय न्याय संहिता, अनैतिक देह व्यापार अधिनियम और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम सहित अन्य कानूनों से अवगत कराया गया। महिला हेल्पलाइन, चाइल्ड हेल्पलाइन, पुलिस आपातकालीन सेवा और साइबर हेल्पलाइन की जानकारी भी दी गई। अंत में सभी छात्रों को जागरूकता की शपथ दिलाई गई।
विद्यालय की भूमिका
प्रधानाध्यापक राजकुमार प्रसाद गुप्ता ने कहा कि ऐसे कार्यक्रम बच्चों को अपनी सुरक्षा और सरकारी सहायता तंत्र की जानकारी देते हैं। विद्यालय में चेतना सत्र और अभिभावक-शिक्षक संगोष्ठी के दौरान भी बालिका सुरक्षा पर विशेष चर्चा की जाती है। कार्यक्रम में शिक्षक शशिकांत कुमार, धनंजय कुमार राज, सत्यानंद, शिक्षिका रीता कुमारी, कृति कुमारी, बिहार पुलिस की पूंजफला कुमारी, सुलेखा कुमारी, मोना कुमारी, मनीष कुमार, विकास कुमार सहित अन्य शिक्षक, छात्र और ग्रामीण मौजूद रहे।
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