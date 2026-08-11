महिला रेलयात्रियों ने किया हंगामा
बरौनी जंक्शन के प्लेटफार्म नंबर 4 पर सोमवार को रक्सौल-हावड़ा मिथिला एक्सप्रेस के महिला कोच में अन्य यात्रियों के प्रवेश के कारण महिलाओं ने हंगामा किया। सुरक्षाकर्मियों के介入 के बाद कोच को खाली कराया गया, जिसके बाद महिलाओं का आक्रोश शांत हुआ।
बरौनी। बरौनी जंक्शन के प्लेटफार्म नंबर 4 पर सोमवार की शाम को खड़ी रक्सौल-हावड़ा मिथिला एक्सप्रेस के महिला कोच में अन्य यात्रियों के प्रवेश करने के कारण महिलाओं ने हंगामा किया। महिलाओं के हंगामा के बाद स्टेशन पर तैनात सुरक्षाकर्मियों द्वारा कोच को खाली कराने के बाद आक्रोशित महिला यात्री शांत हुईं।
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