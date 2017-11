VIDEO: फ्लाइट लेट होने से जब केंद्रीय मंत्री पर फूटा महिला का गुस्सा, बोली-लिख कर ​दीजिए ऐसा दोबारा नहीं होगा

मणिपुर के इंफाल एयरपोर्ट पर एक महिला यात्री केंद्रीय राज्य मंत्री केजे एल्फोंस पर जमकर बरसी। दरअसल महिला, वीवीआईपी कल्चर की वजह से लेट हुई अपनी फ्लाइट को लेकर बुहत गुस्से में थी। महिला फ्लाइट लेट होने से इतनी ज्यादा गुस्से में थी कि उसने सामने खड़े केंद्रीय मंत्री को ही खरी खोटी सुना दी। एक शख्स ने उन्हें समझाने की भी कोशिश की लेकिन महिला ने उस शख्स की भी एक नहीं सुनी।

न्यूज एजेंसी एएनआई ने इस पूरी घटना का वीडियो ट्वीट किया है। जिसमें साफ नजर आ रहा है कि महिला, राज्य मंत्री पर जमकर बरस रही है। महिला को इतने गुस्से में देख मंत्री भी कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। दरअसल बुधवार को इंफाल एयरपोर्ट पर केंद्रीय मंत्री केजे एल्फोंस को आना था। उनका प्लेन उतरने के कारण कुछ फ्लाइट्स के टाइमिंग में बदलावा किया गया। जिसमें वो फ्लाइट भी थी जिससे महिला को पटना जाना था।

लेकिन वीवीआई मूवमेंट की वजह से फ्लाइट डिले हो गई। वीडिया में नजर आ रहा है कि महिला को अपने किसी परिचित की मौत के बाद पटना जाना था। इतना ही नहीं महिला बोलते बोलते रोने लगती है और कहती है कि अगर वो टाइम पर नहीं पहुंची तो परिवार वाले अंतिम संस्कार कर देंगे। महिला ने एल्फोंस को लिखित में देरी का कारण बताने को कहा।

इस पूरी घटना के बाद राज्य मंत्री ने भी अपना बयान दिया है। एल्फोंस ने कहा कि मुझे नहीं लगता इस मामले में किसी भी तरह की कॉन्ट्रवर्सी की जरूरत है। मैंने एयरपोर्ट पर उस महिला को परेशान देखा और उनसे बात करने चला। महिला ने बताया कि उसे पटना एक अंतिम संस्कार में जाना है। मैंने कहा कि ये प्रोटोकॉल है, जिस वक्त राष्ट्रपति एयरपोर्ट पर उतर रहे होते हैं उस वक्त कोई भी फ्लाइट लैंड नहीं कर सकती। लेकिन प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के अलावा किसी भी मंत्री के लिए ऐसा कोई प्रोटोकॉल नहीं है।

वहीं महिला का कहना है कि सबकी अपनी लाइफ है सबका अपना टाइम है। किसी के लिए ऐसा नहीं करना चाहिए। ये वीवीआई कल्चर खत्म किया जाना चाहिए।

I don't think there is any controversy at all. I saw this lady in distress & I went up to talk to her, she said she has to attend a funeral in Patna,

I told her that there is a protocol when President is landing no flight can take off: KJ Alphons on Imphal Airport incident pic.twitter.com/8hWG3azhq4