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बजट -- रोडवेज बसों में 60 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं को निशुल्क यात्रा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखनऊ
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- लोक कल्याण संकल्प पत्र में किया था वादा, अनुपुरक बजट में दिए ₹100 करोड़

बजट -- रोडवेज बसों में 60 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं को निशुल्क यात्रा

राज्य में 60 साल से ज्यादा उम्र की महिलाएं अब रोडवेज बसों में मुफ्त यात्रा कर सकेंगी। अनुपूरक बजट में सरकार ने इसके लिए 100 करोड़ रुपये का इंतजाम किया है। भाजपा ने लोक कल्याण संकल्प पत्र में इसका वादा किया था।महिला कल्याण विभाग को सरकार ने अनुपूरक में 1094.40 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि उपलब्ध करवाने का प्रस्ताव रखा है। निराश्रित महिला पेंशन योजना के लिए 930 करोड़ रुपये और मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना को मिला 110 करोड़ रुपये का प्रावधान है। उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष के लिए 54.30 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।

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इस रकम का इस्तेमाल पीड़ित महिलाओं और बच्चों को समयबद्ध सहायता व संरक्षण उपलब्ध कराने के लिए होगा। महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के उद्देश्य से संचालित मुख्यमंत्री शक्ति समृद्धि योजना के लिए भी अनुपूरक बजट में 10 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है।

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