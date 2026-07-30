महिला नेतृत्व में रोशनी नाडर और प्रिया नायर अव्वल रहीं

एचसीएलटेक की चेयरपर्सन रोशनी नाडर मल्होत्रा और हिंदुस्तान यूनिलीवर की सीईओ प्रिया नायर को 'कैंडेयर हुरुन इंडिया महिला नेतृत्व सूची 2026' में शीर्ष स्थान मिला है। इस बार 117 महिलाओं को सूची में शामिल किया गया है, जिनकी कंपनियों का कुल बाजार मूल्य 39 लाख करोड़ रुपये है।

नई दिल्ली, एजेंसी। एचसीएलटेक की चेयरपर्सन रोशनी नाडर मल्होत्रा देश में संपत्ति सृजन के मामले में सबसे आगे हैं। वहीं, हिंदुस्तान यूनिलीवर की सीईओ और प्रबंध निदेशक प्रिया नायर पांच लाख करोड़ रुपये से अधिक मूल्य वाली कंपनी का नेतृत्व करने वाली पेशेवर सीईओ की श्रेणी में पहले स्थान पर रही हैं। यह जानकारी 'कैंडेयर हुरुन इंडिया महिला नेतृत्व सूची 2026' में दी गई है। इस बार 117 महिलाओं को जगह

इस साल सूची में 117 महिलाओं को शामिल किया गया है इस साल सूची में 117 महिलाओं को शामिल किया गया है, जबकि पिछले साल यह संख्या 97 थी। यानी एक साल में इसमें 21% की बढ़ोतरी हुई है। साथ ही, श्रेणियों की संख्या 9 से बढ़ाकर 12 कर दी गई है। सूची में शामिल सभी महिलाओं से जुड़ी कंपनियों का कुल बाजार मूल्य 39 लाख करोड़ रुपये है, जो फिनलैंड की जीडीपी से भी अधिक बताया गया है। हुरुन इंडिया के संस्थापक अनस रहमान जुनैद ने कहा कि सूची का उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों में नेतृत्व कर रही और कम चर्चा में रहने वाली महिलाओं को पहचान देना है। कैंडेयर के प्रबंध निदेशक संजय रघुरामन ने कहा कि सूची में शामिल महिलाओं ने अपने-अपने क्षेत्र में नए मानक स्थापित किए हैं और वे आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा हैं।

अनुभवी महिला नेताओं को भी जगह सूची में बायोकॉन की संस्थापक किरण मजूमदार-शॉ और नायका की संस्थापक फाल्गुनी नायर भी शामिल हैं। अपोलो हॉस्पिटल्स की 68 वर्षीय प्रीता रेड्डी और 67 वर्षीय सुनीता रेड्डी को संयुक्त रूप से 'अनुभवी' श्रेणी में शीर्ष स्थान मिला। उनकी कंपनियों का कुल बाजार मूल्य 1.21 लाख करोड़ रुपये से अधिक है।

उम्र बाधा नहीं बनी सूची में शामिल महिलाओं की औसत आयु 48 वर्ष है और उनकी आयु 19 से 86 वर्ष के बीच है। 56 वर्षीय रीन्यू पावर की सह-संस्थापक और चेयरपर्सन (सस्टेनेबिलिटी) वैशाली निगम सिन्हा ने 'न्यू इकॉनमी' श्रेणी में शीर्ष स्थान प्राप्त किया। उनकी कंपनी का मूल्यांकन 22,230 करोड़ रुपये है। महज 19 वर्ष की पैरा तीरंदाज शीतल देवी इस सूची में शामिल सबसे कम उम्र की महिला हैं, जबकि 86 वर्षीय उद्यमी रजनी बेक्टर सबसे वरिष्ठ सम्मानित महिला हैं।

19 से 86 वर्ष तक की महिलाओं को सम्मान सूची में शामिल महिलाओं की औसत आयु 48 वर्ष है। सबसे कम उम्र की सम्मानित महिला 19 वर्षीय पैरा तीरंदाज शीतल देवी हैं, जबकि 86 वर्षीय उद्यमी रजनी बेक्टर सबसे वरिष्ठ हैं। रीन्यू पावर की सह-संस्थापक वैशाली निगम सिन्हा (56) 'न्यू इकॉनमी' श्रेणी में पहले स्थान पर रहीं। उनकी कंपनी का मूल्यांकन 22,230 करोड़ रुपये है。