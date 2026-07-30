स्कूटी-साइकिल की टक्कर में महिला घायल, सदर अस्पताल रेफर
तरैया में गुरुवार को स्कूटी और साइकिल की टक्कर में एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। घायल महिला का नाम मुन्नी देवी है। इसी दिन भूमि विवाद में भी मारपीट की घटनाएं हुई, जिसमें जितेंद्र तिवारी और एक पिता-पुत्री गंभीर रूप से घायल हुए। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
तरैया । थाना क्षेत्र के अंधवारी गांव स्थित तरैया-उसरी मुख्य सड़क पर गुरुवार को स्कूटी और साइकिल की टक्कर में एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। घायल महिला की पहचान पानापुर थाना क्षेत्र के भोरहा गांव निवासी मुन्नी देवी के रूप में हुई है। उन्हें रेफरल अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए छपरा सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
भूमि विवाद में मारपीट
तरैया । थाना क्षेत्र के नारायणपुर गांव में गुरुवार को भूमि विवाद को लेकर हुई मारपीट में जितेंद्र तिवारी गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें रेफरल अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद छपरा सदर अस्पताल रेफर किया गया। पुलिस मामले की जांच में जुटी है।
जमीन संबंधी विवाद में मारपीट
पिता-पुत्री घायल; एक रेफर मशरक, एक संवाददाता। मशरक थाना क्षेत्र के डुमरसन गांव में जमीन विवाद को लेकर हुई मारपीट में पिता-पुत्री घायल हो गए। दोनों को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, मशरक में भर्ती कराया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद पिता को बेहतर इलाज के लिए छपरा सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया। घायलों की पहचान डुमरसन गांव निवासी भुलान साह एवं उनकी पुत्री रिंकी कुमारी के रूप में हुई है। इस संबंध में दर्ज प्राथमिकी में आरोप लगाया गया है कि दोनों अपने दरवाजे पर बैठे थे, तभी करीब आधा दर्जन लोग पहुंचे और जमीन में हिस्सेदारी को लेकर गाली-गलौज करते हुए मारपीट कर उन्हें घायल कर दिया। प्राथमिकी में पड़ोसी प्रभु साह , उनके भाई रघुनाथ साह, सोनू कुमार, कन्हैया कुमार, प्रमोद कुमार सहित अन्य अज्ञात लोगों को आरोपित बनाया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
फरार शराब धंधेबाज सहित छह वारंटी गिरफ्तार
पानापुर, एक संवाददाता। स्थानीय थाना पुलिस ने बुधवार रात थाना क्षेत्र के विभिन्न गांवों में छापेमारी कर करीब सात माह से फरार चल रहे एक शराब धंधेबाज सहित छह वारंटियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार शराब धंधेबाज की पहचान रसौली गांव निवासी तिलक मांझी के पुत्र मिथिलेश मांझी के रूप में हुई है। वहीं न्यायालय से निर्गत वारंट के आधार पर पुलिस ने रामपुररुद्र गांव निवासी श्यामबाबू महतो तथा सतजोड़ा गांव निवासी रामनाथ पंडित, रंजय पंडित, संजय पंडित एवं अजय पंडित को भी गिरफ्तार किया। थानाध्यक्ष संजीत कुमार ने बताया कि सभी गिरफ्तार अभियुक्तों को आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद न्यायालय भेजा जा रहा है।
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