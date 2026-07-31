समूह की महिलाओं से 8.57 लाख वसूले
बिंदकी की महिलाओं ने समूह की कोषाध्यक्ष पर 50 लाख रुपये के गबन का आरोप लगाया है। महिलाओं का कहना है कि उन्हें समय पर पैसे वापस नहीं मिले और जब कोतवाली में सुनवाई नहीं हुई, तो उन्होंने अधिकारियों से गुहार लगाई। शिकायत के अनुसार, कोषाध्यक्ष ने विभिन्न महिलाओं से 8.57 लाख रुपये वसूले हैं।
बिंदकी। समूह की महिलाओं से समूह के नाम पर लाखों की रकम ऐंठ ली। लंबे समय से रूपये न मिलने पर आक्रोशित हो उठी। कोतवाली में सुनवाई न होने से अफसरों की चौखट पर गुहार लगाई। आरोप लगाया कि कोषाध्यक्ष ने 50 लाख के करीब का गबन किया है। गांव की एक दर्जन महिलाओं से 8.57 लाख वसूला लेकिन आज तक नहीं लौटाया। महिलाओं ने पुलिस को शिकायत दी है। कोतवाली क्षेत्र के कोरईया गांव की रहने वाली कमला देवी ने बताया कि गांव में ही सेंटिन क्रेडिट केयर नेटवर्क लिमिटेड (एससीएनएल) संचालित होता है। जिसकी कोषाध्यक्ष के द्वारा उनसे 40 हजार, अनीता से एक लाख, संगीता से 1.10 लाख, ऊषा से 75 हजार, मंजू से 30 हजार, रीमा से दो लाख, नेहा से 50 हजार, सावित्री से 22 हजार, मंजू देवी पत्नी भिखारी से 50 हजार, सपना से 1.45 लाख, माया से 60 हजार, हीरामणी से 75 हजार कुल 8.57 लाख वसूल लिया।
आरोप लगाया कि समूह की कोषाध्यक्ष के द्वारा गांव की अन्य महिलाओं से भी वसूली की गई, करीब 50 लाख के गबन करने का आरोप लगाया है। गांव की एक दर्जन महिलाओं ने बताया कि कोतवाली में सुनवाई न होने के बाद अधिकारियों से गुहार लगाई। जिनके निर्देष पर कोतवाली में षिकायत देते हुए पैसा वापस कराते हुए कड़ी कार्रवाई की मांग की है। कोतवाल ने बताया कि षिकायत के आधार पर जांच की जाएगी। इसके बाद उचित कार्रवाई की जाएगी।
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