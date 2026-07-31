Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

समूह की महिलाओं से 8.57 लाख वसूले

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, फतेहपुर
Follow us on Google News
share

बिंदकी की महिलाओं ने समूह की कोषाध्यक्ष पर 50 लाख रुपये के गबन का आरोप लगाया है। महिलाओं का कहना है कि उन्हें समय पर पैसे वापस नहीं मिले और जब कोतवाली में सुनवाई नहीं हुई, तो उन्होंने अधिकारियों से गुहार लगाई। शिकायत के अनुसार, कोषाध्यक्ष ने विभिन्न महिलाओं से 8.57 लाख रुपये वसूले हैं।

समूह की महिलाओं से 8.57 लाख वसूले

बिंदकी। समूह की महिलाओं से समूह के नाम पर लाखों की रकम ऐंठ ली। लंबे समय से रूपये न मिलने पर आक्रोशित हो उठी। कोतवाली में सुनवाई न होने से अफसरों की चौखट पर गुहार लगाई। आरोप लगाया कि कोषाध्यक्ष ने 50 लाख के करीब का गबन किया है। गांव की एक दर्जन महिलाओं से 8.57 लाख वसूला लेकिन आज तक नहीं लौटाया। महिलाओं ने पुलिस को शिकायत दी है। कोतवाली क्षेत्र के कोरईया गांव की रहने वाली कमला देवी ने बताया कि गांव में ही सेंटिन क्रेडिट केयर नेटवर्क लिमिटेड (एससीएनएल) संचालित होता है। जिसकी कोषाध्यक्ष के द्वारा उनसे 40 हजार, अनीता से एक लाख, संगीता से 1.10 लाख, ऊषा से 75 हजार, मंजू से 30 हजार, रीमा से दो लाख, नेहा से 50 हजार, सावित्री से 22 हजार, मंजू देवी पत्नी भिखारी से 50 हजार, सपना से 1.45 लाख, माया से 60 हजार, हीरामणी से 75 हजार कुल 8.57 लाख वसूल लिया।

ये भी पढ़ें:Siwan News सोहगरा पैक्स प्रबंधकारिणी समिति छह माह के लिए भंग

आरोप लगाया कि समूह की कोषाध्यक्ष के द्वारा गांव की अन्य महिलाओं से भी वसूली की गई, करीब 50 लाख के गबन करने का आरोप लगाया है। गांव की एक दर्जन महिलाओं ने बताया कि कोतवाली में सुनवाई न होने के बाद अधिकारियों से गुहार लगाई। जिनके निर्देष पर कोतवाली में षिकायत देते हुए पैसा वापस कराते हुए कड़ी कार्रवाई की मांग की है। कोतवाल ने बताया कि षिकायत के आधार पर जांच की जाएगी। इसके बाद उचित कार्रवाई की जाएगी।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Bindki Fatehpur News Fatehpur Latest News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।