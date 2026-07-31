कौशल विकास से महिलाएं बनेंगी आत्मनिर्भर: कुलदीप
सन्निर्माण कर्मकार बोर्ड ने छरबा ग्राम पंचायत में महिलाओं को कंस्ट्रक्शन वर्क का प्रशिक्षण दिया। पूर्व विधायक कुलदीप कुमार ने कहा कि महिला सशक्तिकरण और उनके आत्मनिर्भर होना देश की विकास के लिए आवश्यक है। केंद्र और प्रदेश सरकार महिला स्वयं सहायता समूहों के गठन कर आर्थिक सहायता प्रदान कर रही है।
सन्निर्माण कर्मकार बोर्ड की ओर से छरबा ग्राम पंचायत में महिलाओं को आरपीएल ट्रेड फॉर कंस्ट्रक्शन वर्क का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। शुक्रवार को आयोजित प्रशिक्षण शिविर में वन पंचायत परिषद के सलाहकार एवं पूर्व विधायक कुलदीप कुमार ने कहा कि देश की आत्मनिर्भरता के लिए महिलाओं का आत्मनिर्भर होना आवश्यक है। इसी उद्देश्य से केंद्र और प्रदेश सरकार महिला स्वयं सहायता समूहों का गठन कर उन्हें आर्थिक सहायता उपलब्ध करा रही है। उन्होंने कहा कि आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर महिलाएं ही वास्तव में सशक्त होती हैं। पूर्व विधायक ने कहा कि महिलाओं और बालिकाओं को कौशल विकास के माध्यम से आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाना समय की आवश्यकता है।
आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर महिलाएं अपने जीवन के निर्णय स्वयं लेने में सक्षम होती हैं। उन्होंने कहा कि महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए लैंगिक समानता और आर्थिक स्वावलंबन अत्यंत आवश्यक हैं। उत्तराखंड की महिलाओं को परिश्रमी और साहसी बताते हुए उन्होंने कहा कि राज्य के सर्वांगीण विकास में मातृशक्ति का अमूल्य योगदान है। उन्होंने कहा कि केंद्र एवं प्रदेश सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों की अनेक महिलाएं कौशल प्रशिक्षण प्राप्त कर आत्मनिर्भरता की दिशा में सशक्त कदम बढ़ा रही हैं। उन्होंने प्रशिक्षण की आयोजक सीता भट्ट के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि महिलाओं को कौशल विकास एवं स्वरोजगार के लिए प्रेरित करना अत्यंत सराहनीय पहल है।
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