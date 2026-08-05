जीविका दीदियों को मिला वित्तीय साक्षरता प्रशिक्षण

फुल्लीडुमर (बांका), निज प्रतिनिधि। मुख्यमंत्री रोजगार योजना के तहत फुल्लीडुमर प्रखंड में जीविका परियोजना द्वारा स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को वित्तीय रूप से सशक्त बनाने के उद्देश्य से वित्तीय साक्षरता प्रशिक्षण अभियान चलाया जा रहा है। प्रखंड क्षेत्र के विभिन्न ग्राम संगठनों में कम्युनिटी मोबिलाइजर एवं अन्य जीविका कैडरों के माध्यम से महिलाओं को धन प्रबंधन और आर्थिक निर्णय लेने से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां दी जा रही हैं।प्रशिक्षण के दौरान महिलाओं को पैसे की समझ, घरेलू बजट तैयार करने, नियमित बचत की आदत विकसित करने, ऋण प्रबंधन, निवेश, आय-व्यय का लेखा-जोखा रखने, दैनिक लेखांकन तथा सुरक्षित डिजिटल लेनदेन की जानकारी दी जा रही है।

प्रशिक्षकों ने बताया कि वित्तीय साक्षरता से महिलाएं आत्मनिर्भर बनने के साथ-साथ परिवार की आर्थिक स्थिति को भी मजबूत कर सकेंगी। मंगलवार को उत्तरी कोझी पंचायत के दुर्जय शक्ति ग्राम संगठन ईटहरी, राज ग्राम संगठन डोमोडीह, आदिशक्ति ग्राम संगठन कटहरा, आजाद हिंद ग्राम संगठन छोटी भेड़ा, एकता ग्राम संगठन नवटोलिया, भारत माता ग्राम संगठन तेलिया मोड़ तथा रानी प्रिया ग्राम संगठन आमाटीकर सहित प्रखंड के विभिन्न पंचायतों के ग्राम संगठनों में प्रशिक्षण आयोजित किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। जीविका परियोजना के अधिकारियों ने बताया कि यह अभियान चरणबद्ध तरीके से प्रखंड के सभी ग्राम संगठनों तक पहुंचाया जा रहा है, ताकि प्रत्येक महिला वित्तीय रूप से जागरूक और आत्मनिर्भर बन सके।