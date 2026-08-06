मोमबत्ती का प्रशिक्षण पाने वाली महिलाओं को दिए गए प्रमाणपत्र

पीलीभीत। बड़ौदा स्वरोजगार विकास संस्थान और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के लिए आयोजित 12 दिवसीय विशेष मोमबत्ती निर्माण प्रशिक्षण शिविर का समापन हो गया। डीएम ज्ञानेंद्र सिंह ने मोमबत्ती का प्रशिक्षण लेने वाली महिलाओं को प्रमाणपत्र देकर सम्मानित किया। प्रशिक्षण में जिले के विभिन्न विकास खंडों से आईं 30 स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं ने भाग लिया। 12 दिनों तक चले प्रशिक्षण में महिलाओं को विभिन्न प्रकार की डिजाइनर, सुगंधित और सजावटी मोमबत्तियाँ बनाने का व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया गया। इसके साथ ही महिलाओं के आय सृजन को विविधता देने के उद्देश्य से प्रशिक्षण के दौरान डिश वाशर, डिटर्जेंट पाउडर और झाड़ू जैसे अन्य दैनिक उपयोग के उत्पाद बनाने का भी प्रशिक्षण दिया गया।