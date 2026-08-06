मोमबत्ती का प्रशिक्षण पाने वाली महिलाओं को दिए गए प्रमाणपत्र
पीलीभीत में बड़ौदा स्वरोजगार विकास संस्थान और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तत्वावधान में 12 दिवसीय मोमबत्ती निर्माण प्रशिक्षण शिविर का समापन हुआ। 30 स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को विभिन्न प्रकार की मोमबत्तियाँ बनाने का प्रशिक्षण दिया गया। डीएम ज्ञानेंद्र सिंह ने उन्हें प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया, ताकि वे अपनी आय बढ़ा सकें।
पीलीभीत। बड़ौदा स्वरोजगार विकास संस्थान और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के लिए आयोजित 12 दिवसीय विशेष मोमबत्ती निर्माण प्रशिक्षण शिविर का समापन हो गया। डीएम ज्ञानेंद्र सिंह ने मोमबत्ती का प्रशिक्षण लेने वाली महिलाओं को प्रमाणपत्र देकर सम्मानित किया। प्रशिक्षण में जिले के विभिन्न विकास खंडों से आईं 30 स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं ने भाग लिया। 12 दिनों तक चले प्रशिक्षण में महिलाओं को विभिन्न प्रकार की डिजाइनर, सुगंधित और सजावटी मोमबत्तियाँ बनाने का व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया गया। इसके साथ ही महिलाओं के आय सृजन को विविधता देने के उद्देश्य से प्रशिक्षण के दौरान डिश वाशर, डिटर्जेंट पाउडर और झाड़ू जैसे अन्य दैनिक उपयोग के उत्पाद बनाने का भी प्रशिक्षण दिया गया।
डीएम ने कहा कि इन उत्पादों को स्थानीय बाजारों, सरस मेलों और जिला स्तरीय आउटलेट्स के माध्यम से बिक्री के लिए उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे महिलाओं की आय में वृद्धि होगी। वे आर्थिक रूप से अधिक सशक्त बन सकेंगी। इस मौके पर स्वत: रोजगार की उपायुक्त वंदना सिंह आदि मौजूद रहे।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें