महिला सुरक्षा, शिक्षा, आत्मनिर्भरता के बाबत किया जागरुक
-कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में हुआ जागरूकता कार्यक्रम आवासीय बालिका विद्यालय में छात्राओं को जानकारी देती महिला कल्याण विभाग की टीम मुहम्
मुहम्मदाबाद गोहना, हिन्दुस्तान संवाद। जिलाधिकारी के निर्देशन एवं जिला प्रोबेशन अधिकारी के कुशल नेतृत्व में महिला कल्याण विभाग द्वारा कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय, मुहम्मदाबाद गोहना में बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ एवं मिशन शक्ति योजना के अंतर्गत जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में छात्राओं ने महिला सुरक्षा, शिक्षा, आत्मनिर्भरता तथा अपने अनुभवों पर खुलकर चर्चा की। विभागीय टीम ने कहा कि आज की महिलाएं शिक्षा, खेल, विज्ञान, प्रशासन सहित प्रत्येक क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल कर रही हैं। कार्यक्रम के दौरान छात्राओं को महिला सुरक्षा एवं आपातकालीन सहायता से संबंधित हेल्पलाइन नंबर 112, 181, 108, 1090, 1098 एवं 1076 की विस्तृत जानकारी दी गई।
जेंडर स्पेशलिस्ट राखी राय ने छात्राओं को किशोरावस्था के दौरान होने वाले शारीरिक एवं मानसिक परिवर्तनों, उनके प्रभावों तथा स्वास्थ्य संबंधी आवश्यक सावधानियों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस अवसर पर महिला कल्याण विभाग की जिला मिशन कोऑर्डिनेटर अर्चना राय, जेंडर स्पेशलिस्ट तृप्ति, विद्यालय के समस्त स्टाफ एवं बड़ी संख्या में छात्राएं एक उपस्थित रहीं।
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