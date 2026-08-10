स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं ने बनाये पांच लाख तिरंगा
स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हर घर तिरंगा अभियान के तहत, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) के द्वारा 90 समूहों से जुड़ी 330 महिलाओं ने पांच लाख तिरंगा तैयार किए हैं। ये तिरंगे विकास भवन से 1037 ग्राम पंचायतों में वितरित किए जाएंगे, ताकि हर घर में तिरंगा लगाया जा सके।
स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने के लिये जिले में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) के तहत स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं द्वारा राष्ट्रीय ध्वज बनाकर तैयार किये गये हैं। समूहों की महिलाओं द्वारा बनाये गये तिरंगा हर घर लगाये जायेंगे। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा समूहों से जुड़ी महिलाओं के लिये आत्मनिर्भर बनाने का कार्य किया जा रहा है। हर घर तिरंगा अभियान के लिये राष्ट्रीय ध्वज बनाने का काम भी शासन ने समूहों को दिया है। जिले में 90 समूहों से जुड़ी 330 महिलाओं ने पांच लाख तिरंगा बनाये हैं। समूहों की महिलाओं द्वारा बनाये गये तिरंगा आज विकास भवन पहुंच जायेंगे।
यहां से तिरंगा 1037 ग्राम पंचायतों को वितरित किये जायेंगे। ग्राम पंचायतों द्वारा तिरंगा नि:शुल्क लोगों को उपलब्ध कराये जायेंगे, जो कि अपने घर, दुकान एवं अन्य प्रतिष्ठान पर तिरंगा लगाकर हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनायेंगे। सीडीओ गामिनी सिंगला ने बताया कि समूहों के माध्यम से पांच लाख तिरंगा तैयार कराये गये हैं। आज तिरंगा ग्राम पंचायतों को वितरित कराये जायेंगे, ग्राम पंचायत से गांव में लोग तिरंगा लेकर अपने घर, दुकान एवं अन्य प्रतिष्ठान पर सम्मान पूर्वक लगाकर हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनायें। ग्राम पंचायत से तिरंगा नि:शुल्क मिलेंगे।
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