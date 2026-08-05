परिवार की सुख-शांति के लिए कांवड़ उठा रही महिलाएं

ट्रांस हिंडन, अफजल खान। कांवड़ यात्रा अब केवल पुरुषों तक सीमित नहीं रही। बड़ी संख्या में महिलाएं भी भगवान शिव के प्रति अपनी आस्था प्रकट करते हुए हरिद्वार से गंगाजल लेकर लौट रही हैं। महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र, बच्चों के अच्छे स्वास्थ्य, परिवार की सुख-शांति और समृद्धि की कामना के साथ यह कठिन यात्रा पूरी कर रही हैं। दिल्ली के महिपालपुर निवासी 70 वर्षीय बीमा शर्मा भी इस बार पूरे उत्साह के साथ कांवड़ यात्रा कर रही हैं। उम्र के इस पड़ाव पर भी उनका जोश युवाओं से अधिक बना हुआ है। जीटी रोड से कांवड़ लेकर गुजरते हुए उन्होंने बताया कि भगवान भोलेनाथ की कृपा से ही उन्हें यह यात्रा पूरी करने की शक्ति मिलती है।

उन्होंने बताया कि साल 1990 में उनके पति हरीशंकर शर्मा को गंभीर बीमारी ने जकड़ लिया था। जिसके बाद परिवार की स्थिति बेहद खराब हो गई थी। पति के स्वास्थ्य में सकारात्मक सुधार की मन्नत से सन 1990 में पहली बार कांवड़ उठाई थी। इसके बाद से इसे परंपरा के रूप में अपना लिया। उन्होंने बताया की दो साल पहले पति का स्वर्गवास हो गया। लेकिन परंपरा अभी भी जारी है और आगे बच्चे इसे जारी रखेंगे। परिवार की खुशहाली और सभी के अच्छे स्वास्थ्य की कामना लेकर पांच लीटर गंगाजल हरिद्वार से लाई है और गंतव्य पर पहुंच भोले का जलाभिषेक करेंगी। उनके साथ यात्रा कर रहीं कंचन शर्मा ने बताया कि सावन में भगवान शिव की पूजा का विशेष महत्व है। उनका मानना है कि सच्चे मन से की गई पूजा और जलाभिषेक से परिवार में सुख-शांति बनी रहती है। उन्होंने कहा कि इस यात्रा में थकान जरूर होती है, लेकिन भोलेनाथ का नाम लेते ही सारी परेशानी दूर हो जाती है।