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महिला कांवड़ियों का निकला जत्था, गूंजे बोल बम के नारे

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखीमपुरखीरी
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सावन के महीने में 150 से अधिक महिला कांवड़ियों का दल ग्राम पंचायत शाहपुर से पौराणिक बाबा गदाईनाथ मंदिर पहुंचा। शारदा नदी से जल भरकर भगवान शिव का जलाभिषेक किया। तपती गर्मी और 30 किलोमीटर की पैदल यात्रा के बावजूद महिला श्रद्धालुओं का उत्साह कम नहीं हुआ। सभी ने हर-हर महादेव का जयघोष किया।

महिला कांवड़ियों का निकला जत्था, गूंजे बोल बम के नारे

सावन के पावन माह में आस्था और भक्ति का अनूठा नजारा देखने को मिला। भीरा क्षेत्र के ग्राम पंचायत शाहपुर के विभिन्न मजरों से करीब 150 से अधिक महिला कांवड़ियों के दल ने पलिया स्थित शारदा नदी से जल भरकर पौराणिक शिव मंदिर बाबा गदाईनाथ पहुंचकर भगवान शिव का जलाभिषेक किया। तपती दोपहरी और करीब 30 किलोमीटर की पैदल यात्रा भी महिला श्रद्धालुओं के कदम नहीं रोक सकी। मंगलवार को शाहपुर पंचायत के भानपुर खुर्द, ढकिया कला, गडरियन पुरवा, भवानीपुर सहित आसपास के मजरों की महिलाएं सामूहिक रूप से कांवर लेकर पलिया पहुंचीं, जहां शारदा नदी से पवित्र जल भरने के बाद सभी श्रद्धालु पैदल ही बाबा गदाईनाथ मंदिर के लिए रवाना हुईं।

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रास्ते भर कांवड़ियों ने हर-हर महादेव और बोल बम के जयघोष किए। महिलाओं के इस धार्मिक उत्साह को देख कर सभी ने सराहना की। करीब तीस किलोमीटर की पैदल यात्रा पूरी करने के बाद महिला कांवरियां शाहपुर पंचायत के गडरियन पुरवा के पास शारदा नदी की तलहटी में स्थित पौराणिक बाबा गदाईनाथ मंदिर पहुंचीं।

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