Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

महिला कांवड़ियों की आस्था और हौसले ने खींचा सबका ध्यान

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सहारनपुर
Follow us on Google News
share

श्रावण मास की कांवड़ यात्रा में महिला शिवभक्तों ने गंगाजल लेकर अपने गंतव्य की ओर बढ़ना शुरू किया है। चंडीगढ़ और हिमाचल प्रदेश से आई महिलाओं की श्रद्धा कांवड़ मार्ग पर आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। श्रद्धालुओं का मानना है कि शिवभक्ति में महिला-पुरुष का कोई भेद नहीं, केवल आस्था सबसे बड़ी शक्ति है।

महिला कांवड़ियों की आस्था और हौसले ने खींचा सबका ध्यान

सरसावा, संवाददाता। श्रावण मास की कांवड़ यात्रा में इस बार महिला शिवभक्त भी पूरे उत्साह और आस्था के साथ गंगाजल लेकर अपने गंतव्य की ओर बढ़ रही हैं। चंडीगढ़ और हिमाचल प्रदेश से आई महिला कांवड़ियों की श्रद्धा कांवड़ मार्ग पर आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। चंडीगढ़ की काजल और संगीता ने बताया कि पहली बार कांवड़ यात्रा शुरू करते समय दूरी और थकान का डर था, लेकिन हरिद्वार में स्नान और गंगाजल लेने के बाद भगवान भोलेनाथ की कृपा से पूरा भय दूर हो गया। हिमाचल प्रदेश के मंडी जा रहे जत्थे की अनिता शर्मा ने बताया कि सोमा देवी, कुला देवी, शौम्या देवी, सत्य देवी, धीर, प्रताप और जतिन भी संकल्प के साथ पैदल यात्रा कर रहे हैं।

ये भी पढ़ें:Auraiya News: हर-हर महादेव के जयघोष के साथ निकली भव्य कांवड़ यात्रा

मार्ग में जगह-जगह श्रद्धालुओं और सामाजिक संगठनों ने महिला कांवड़ियों का स्वागत किया। श्रद्धालुओं ने कहा कि शिवभक्ति में महिला-पुरुष का कोई भेद नहीं, केवल आस्था और विश्वास ही सबसे बड़ी शक्ति है।

ये भी पढ़ें:बढ़ने लगा है कांवड़ियों का जोश व उत्साह
ये भी पढ़ें:बम-बम भोले के जयकारों के साथ मंजिल की ओर बढ़ रहे कांवड़िये
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Kanwar Yatra Saharanpur Latest News Saharanpur News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।