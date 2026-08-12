महिला टावर पर चढ़ी, चार घंटे चला हाईवोल्टेज ड्रामा

महिला ने मंगलवार को एयरटेल के टावर पर चढ़कर पुलिस पर कार्रवाई न करने का आरोप लगाया। शादी के बाद से ससुराल पक्ष ने दहेज और उत्पीड़न के मामले में उसे प्रताड़ित किया। चार घंटे के बाद महिला को सुरक्षित नीचे उतारा गया। इस मामले में पति और ससुराल वालों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज है।

बीसलपु। पुलिस पर कार्रवाई न करने का आरोप लगाकर महिला मंगलवार को मोहल्ला दुर्गा प्रसाद स्थित एयरटेल के टावर पर चढ़ गई। उसने दुपट्टा टावर से बांधकर फंदा लगाने की कोशिश की। पुलिस बल के साथ एसडीएम नागेंद्र पांडेय, प्रभारी निरीक्षक संजीव शुक्ला और तहसीलदार मौके पर पहुंचे। करीब चार घंटे तक चले प्रयासों के बाद महिला को सुरक्षित उतारा गया। कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला पटेल नगर कॉलोनी निवासी पूरनलाल की 25 वर्षीय पुत्री मनीषा मौर्य की शादी 29 अप्रैल 2025 को करेली थाना क्षेत्र के गांव दियोरिया खुर्द निवासी धर्मेंद्र कुमार से हुई थी। महिला का आरोप है कि शादी के बाद ससुराल पक्ष ने दहेज में दो लाख रुपये और सोने की चेन की मांग को लेकर उसका उत्पीड़न किया और फिर उसे घर से निकाल दिया।

पति और ससुराल वालों के खिलाफ मामला मामले में पति, सास और ससुर के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज है। मुकदमा न्यायालय में विचाराधीन है। पिता की मृत्यु के बाद भाइयों से विवाद होने पर उन्हें भी घर में शरण नहीं मिली। तब से वह मोहल्ला बख्तावर लाल में किराये के मकान में रहने लगी। मनीषा के मुताबिक चार अगस्त को पति उसे व सामान समेत कमरे से बुलाकर ले गए। आरोप है कि ससुराल में उसका जेवर व कीमती सामान छीनकर उसे कमरे में बंद कर पीटा गया और हत्या का प्रयास किया। वही किसी तरह से बची। दो दिन पूर्व वह बिलसंडा थाने में शिकायत की पर कार्रवाई न करने का आरोप लगाया। मंगलवार सुबह करीब साढ़े आठ बजे वह टावर पर चढ़ गई। चार घंटे तक तेज धूप में रहने से उसकी हालत बिगड़ने लगी। टावर की मरम्मत करने वाले दो लाइनमैन रस्सी के सहारे ऊपर पहुंचे और महिला को सुरक्षित नीचे उतारा। करीब 12:20 बजे पुलिस उसे कोतवाली ले गई। पानी की कमी से महिला को चक्कर आने लगे और वह तत्काल तहरीर नहीं दे सकी। उसने पति, सास, ससुर, देवर और ननद के खिलाफ कीमती सामान छीनने, मारपीट, कमरे में बंद करने और हत्या के प्रयास की रिपोर्ट दर्ज की बात कही है। प्रभारी निरीक्षक संजीव शुक्ला ने बताया कि तहरीर मिलने पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा।

रील बनाने को लगी भीड़ संवेदनशील मामले में इन दिनों रील बनाने में भी लोग नहीं चूकते हैं। इस दौरान इंस्टाग्राम पर रील बनाने वाली कई महिलाएं भी मौके पर पहुंचीं और घटना के वीडियो बनाकर लाइव कवरेज करती रहीं।

महिला को सुरक्षित उतारने का साहस नहीं कर पाया अग्निशामक दल अग्निशामक दल की टीम मौके पर तो आई परंतु टीम ने टावर पर चढ़ने में असमर्थता जाता दी। मौके पर मौजूद पुलिसकर्मी भी टावर पर चढ़ने का साहस नहीं कर पाए। अंत में टावर की रिपेयरिंग करने वाले दो लाइनमैन मैन बुलाए गए और उन्होंने ही साहस कर टावर के सबसे ऊपर तख्ते पर बैठी महिला को सुरक्षित नीचे उतारने में उसकी मदद की।