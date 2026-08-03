विचार क्रांति अभियान से ही होगा मानवता का पुनर्निर्माण : नीलम
कुशीनगर, हिटी। अखिल विश्व गायत्री परिवार शांतिकुंज हरिद्वार के तत्वावधान में नारी जागरण सम्मेलन
कुशीनगर, हिटी। अखिल विश्व गायत्री परिवार शांतिकुंज हरिद्वार के तत्वावधान में नारी जागरण सम्मेलन का आयोजन हुआ। इसमें मुख्य अतिथि शांतिकुंज हरिद्वार की प्रतिनिधि नीलम तिवारी ने कहा कि वर्तमान समय में बढ़ते विचार प्रदूषण के बीच पं. श्रीराम शर्मा आचार्य का विचार क्रांति अभियान मानवता के पुनर्निर्माण का सबसे प्रभावी माध्यम है। उन्होंने कहा कि भौतिकता की अंधी दौड़ और संस्कारों के क्षरण से समाज अनेक चुनौतियों का सामना कर रहा है। ऐसे दौर में मातृशक्ति की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है।फाजिलनगर कस्बा में अखिल विश्व गायत्री परिवार कुशीनगर के जिला संयोजक डॉ. डीएस तिवारी ने कहा कि मातृशक्ति यदि अपनी दिव्य शक्ति को पहचानकर उसे जागृत कर ले तो धरती पर स्वर्णिम वातावरण का निर्माण संभव है।
उन्होंने कहा कि गुरुदेव पं. श्रीराम शर्मा आचार्य ने युग निर्माण का ऐसा संविधान दिया, जिसमें प्रत्येक कार्यकर्ता को समाज परिवर्तन का दायित्व सौंपा गया है। कार्यक्रम के आयोजक त्रिवेणी सिंह ने अतिथियों व प्रतिभागियों के प्रति आभार व्यक्त किया। सम्मेलन में भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा कुशीनगर के जिला संयोजक हरि प्रसाद मौर्य, गायत्री परिवार युवा प्रकोष्ठ के जिला संयोजक अतुल श्रीवास्तव, गायत्री शक्तिपीठ पडरौना के परिव्राजक राजन वर्मा, विनय मल्ल, डॉ. राम इकबाल कुशवाहा, उर्मिला देवी, ऊषा देवी, कंचन उपाध्याय, गीता देवी, संध्या देवी, सिन्धु देवी सहित बड़ी संख्या में गायत्री परिवार के कार्यकर्ता व महिलाएं उपस्थित रहीं।
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