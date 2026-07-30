ब्लड कैंसर पीड़िता ने पति समेत चार पर दर्ज कराया मुकदमा

बदायूं, संवाददाता। ब्लड कैंसर से पीड़ित विवाहिता ने पति, सास, ससुर और देवर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। आरोप है कि ससुराल पक्ष इलाज कराने से मना कर रहा है, दो लाख रुपये की मांग की जा रही है, विरोध करने पर मारपीट, गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी दी गई। मामला अलापुर थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 9 का है। यहां की रहने वाली रेनू वर्मा पुत्री प्रेमशंकर वर्मा ने अलापुर थाने में तहरीर देकर बताया कि उनकी शादी करीब सात वर्ष पहले बरेली के थाना बारादरी क्षेत्र स्थित कंकर टोला, सुनारों वाली गली निवासी दीपक वर्मा से हुई थी।

उनका ढाई वर्षीय बेटा है। रेनू का आरोप है कि तबीयत खराब रहने पर जांच में उन्हें ब्लड कैंसर होने की पुष्टि हुई। इसके बाद पति दीपक वर्मा, ससुर राजू वर्मा, सास सुमन वर्मा और देवर अभिषेक वर्मा इलाज कराने से पीछे हट गए। सभी ने मायके से दो लाख रुपये लाने पर ही इलाज कराने की बात कही। करीब तीन माह पहले पति उन्हें मायके छोड़ गया था।रेनू ने बताया कि पहले शिकायत के बाद रिश्तेदारों ने समझौता कराया और ससुराल पक्ष इलाज कराने के लिए तैयार हो गया, लेकिन बाद में पति ने शराब के नशे में गाली-गलौज और मारपीट शुरू कर दी। आरोप है कि ससुराल पक्ष जान से मारने की धमकी भी देता रहा। रेनू के अनुसार, 23 जुलाई को पति अकेले दिल्ली एम्स जाकर अगली तारीख लेकर आया। 25 जुलाई को वह अपने पिता के साथ एम्स पहुंचीं, जहां इलाज नहीं हो सका। उनका आरोप है कि पति और ससुराल पक्ष अब भी इलाज कराने से इंकार कर रहा है और दो लाख रुपये की मांग दोहरा रहा है। विरोध करने पर उनके पिता के साथ अभद्रता की गई तथा भाइयों अनूप, कुलदीप और राहुल को भी जान से मारने की धमकी दी गई। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।