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दहेज के लिए महिला को बंधक बनाकर लगाया करंट

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कौशाम्बी
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शेखपुर रसूलपुर गांव में दहेज की मांग पूरी न होने पर एक महिला को उत्पीड़न का सामना करना पड़ा। उसके पति और ससुराल वालों ने उसे बंधक बनाकर नशीले पदार्थ सुंघाए और करंट का शॉक दिया। पुलिस ने पति सहित छह आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है।

दहेज के लिए महिला को बंधक बनाकर लगाया करंट

चरवा के शेखपुर रसूलपुर गांव में ब्याही एक महिला का दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर उत्पीड़न किया गया। नशीला पदार्थ सुंघाने के बाद बंधक बनाकर उसे करंट का शॉक तक दिया गया। मामले की शिकायत पर पति समेत छह आरोपियों के खिलाफ मुकदमा कायम कर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। नगर पंचायत चरवा के मदूकी मोहल्ला निवासी राजेश्वर सिंह ने बताया कि उन्होंने अपनी पुत्री प्रीति यादव का विवाह छह मार्च 2024 को शेखपुर रसूलपुर के उमाकांत से किया था। शादी में करीब 35 लाख रुपये खर्च हुए। दामाद को दहेज में कार भी दी गई। आरोप है कि शादी के कुछ समय बाद ही ससुराल पक्ष के लोग 15 लाख रुपये अतिरिक्त दहेज मांगने लगे।

वे उमाकांत के लिए प्लॉट खरीदने को पैसा मांगते थे। पीड़ित के मुताबिक, मांग पूरी नहीं होने पर बेटी को ससुराल में बंधक बनाकर भूखा-प्यासा रखा जाने लगा। बेटी शोर नहीं कर सके, इसलिए उसे नशीला पदार्थ सुंघाकर बेहोश रखा जाता था। बिजली का करंट भी छुआकर जान से मारने का प्रयास किया गया। घटना की जानकारी होने के बाद पीड़ित 30 मई को बेटी की ससुराल पहुंचे। रिश्तेदारों ने पंचायत कर मामले में सुलह करा दी। आरोप है कि फिर से ससुराली अपनी मांग को लेकर बेटी को प्रताड़ित करने लगे। दामाद 29 जून की शाम बेटी को गंभीर हालत में चरवा चौराहे पर छोड़कर भाग निकला। घटना की शिकायत पर चरवा थाना पुलिस ने पति उमाकांत, ससुर कंचन सिंह, सास निर्मला देवी, जेठ दिनेश कुमार, राजेंद्र कुमार तथा रिश्तेदार फूलचंद्र निवासी रतगहां के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। थाना प्रभारी विनय सिंह ने बताया कि मामले की जांच शुरू करा दी गई है। जो भी तथ्य सामने आएंगे, उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी।

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