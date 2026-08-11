बेटी के लिए दूध गर्म करते समय आग में झुलसी मां, हालत गंभीर
बागपत के बावली गांव में एक महिला, पिंकी, दूध गर्म करते समय गंभीर रूप से झुलस गई। गैस चूल्हे पर काम करते समय उनके कपड़ों में आग लग गई। परिजनों ने तुरंत अस्पताल पहुंचाया, जहां गंभीर स्थिति के कारण उन्हें दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल भेजा गया। पिंकी लगभग 48 प्रतिशत झुलस गई हैं।
बागपत। बड़ौत क्षेत्र के बावली गांव में रविवार रात एक महिला दूध गर्म करते समय गंभीर रूप से झुलस गई। गैस चूल्हे पर काम करते समय अचानक उनके कपड़ों में आग लग गई। परिजनों ने उन्हें तत्काल अस्पताल पहुंचाया, जहां से गंभीर हालत को देखते हुए दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल रेफर कर दिया गया। बावली गांव की पट्टी देशू निवासी 36 वर्षीय पिंकी पत्नी राहुल रविवार रात करीब 11:30 बजे अपनी सात माह की बच्ची कीर्ति के लिए दूध गर्म कर रही थीं। इसी दौरान अचानक उनके कपड़ों में आग लग गई। पिंकी की चीख-पुकार सुनकर परिजन मौके पर पहुंचे और आग बुझाई।
परिजन पिंकी को तुरंत सीएचसी बड़ौत ले गए। वहां प्राथमिक उपचार के बाद, गंभीर हालत के कारण उन्हें बागपत जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। रात करीब ढाई बजे महिला को जिला अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने बताया कि पिंकी लगभग 48 प्रतिशत झुलस गई थीं। बेहतर इलाज के लिए उन्हें दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल भेजा गया। पिंकी का विवाह वर्ष 2012 में राहुल से हुआ था और उनके सात बच्चे हैं। राहुल मजदूरी कर परिवार का भरण-पोषण करता हैं। वहीं, पुलिस को घटना की सूचना दे दी गई है। पुलिस घटना की जांच में जुटी है।
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