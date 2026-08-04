Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

चलती ट्रेन में महिला यात्री का पर्स चोरी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, प्रयागराज
Follow us on Google News
share

प्रयागराज में हड़पसर एक्सप्रेस में यात्रा कर रही एक महिला का पर्स चोरी हो गया। घटना उस समय हुई जब ट्रेन प्रयागराज छिवकी स्टेशन पार कर रही थी। महिला ने जबलपुर पहुंचकर जीआरपी में शिकायत दर्ज कराई, जिसमें बताया कि पर्स में मोबाइल और अन्य जरूरी सामान था।

चलती ट्रेन में महिला यात्री का पर्स चोरी

प्रयागराज। हड़पसर एक्सप्रेस में सफर कर रही एक महिला यात्री का पर्स चोरी होने का मामला सामने आया है। घटना उस समय हुई जब ट्रेन प्रयागराज छिवकी स्टेशन पार कर रही थी। पीड़िता ने यात्रा पूरी करने के बाद जबलपुर पहुंचकर जीआरपी में शिकायत दर्ज कराई। लेकिन घटनास्थल प्रयागराज होने पर जीआरपी प्रयागराज को कैसे ट्रांसफर कर दिया गया है। जीआरपी को दी गई तहरीर के अनुसार असम के जोरहाट जिले की निवासी निकूमोनी बोरह अपने पति के साथ 21 जुलाई 2026 को ट्रेन संख्या 15589 हड़पसर एक्सप्रेस के ए-4 कोच में सीट संख्या 43 और 47 पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन से जबलपुर जा रही थीं।

यात्रा के दौरान वह सो गईं। सुबह करीब 4:05 बजे नींद खुलने पर देखा कि सीट पर रखा उनका पर्पल रंग का लेडीज पर्स गायब था। उस समय ट्रेन प्रयागराज छिवकी स्टेशन पार कर रही थी। महिला ने बताया कि पर्स में मोबाइल (कीमत करीब 23 हजार रुपये), दो चश्मे, घड़ी (कीमत करीब 3,100 रुपये) तथा अन्य जरूरी सामान रखा था। उनका आरोप है कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने पर्स चोरी कर लिया।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Crime News Prayagraj News Prayagraj अन्य..
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।