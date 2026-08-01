झारखंड में मिला डुमरिया की महिला का शव, हत्या की आशंका
-शुक्रवार को नौडीहा बाजार जाने के लिए घर से निकली थी लालो देवी -घटनास्थल से
झारखंड के पलामू जिले के नौडीहा थाना क्षेत्र के पिछुलिया गांव के पास डगडवा टांड़ पर शनिवार को एक महिला का शव मिला। घटनास्थल से सल्फास की गोली, मिठाई, मोबाइल और सब्जी के बीज मिले हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है। परिजनों के अनुसार, लालो देवी (40) डुमरिया के भदवर थाना क्षेत्र के बकरीडीह गांव की रहने वाली थी। वह शुक्रवार की सुबह नौडीहा बाजार जाने के लिए घर से निकली थी। देर शाम तक वापस नहीं लौटी तो लोगों ने खोजबीन की। शनिवार की सुबह ग्रामीणों को शव मिला। सूचना पर पहुंची नौडीहा थाने की पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए पलामू सदर अस्पताल भेज दिया।ग्रामीणों
का कहना है कि लालो देवी का अपने गोतिया से जमीन को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा है। इसी वजह से परिजन हत्या की आशंका जता रहे हैं। मृतका के पति उमेश यादव ने भी हत्या करने की आशंका जताई है।नौडीहा थानाध्यक्ष नीरज कुमार ने बताया कि पुलिस हत्या और आत्महत्या दोनों बिंदुओं पर गंभीरता से जांच कर रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें