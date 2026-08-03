महिला से पर्स छीनने वाले युवक के खिलाफ रिपोर्ट
शिकोहाबाद के सब्जी मंडी में रविवार शाम एक महिला से पर्स छीनने का मामला सामने आया है। आरोपी ने मंजू देवी से पर्स छीनकर भागने की कोशिश की, जिसे पकड़ने के लिए पुलिस सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रही है। पुलिस का कहना है कि आरोपी का संबंध अन्य स्थान से है।
शिकोहाबाद में रविवार की शाम सब्जी मंडी में महिला से पर्स छीनकर भागे लुटेरे की तलाश की जा रही है। आरोपी को दबोचने के लिए पुलिस की टीम सीसीटीवी की जांच कर रही है। पुलिस का कहना है कि आरोपी अन्य स्थान का है। जल्द ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बताते चलें कि कटरा बाजार के सब्जी मंडी में मंजू देवी पत्नी किरणपाल निवासी शांतिनगर अपनी परिचित महिला के साथ खरीदारी कर अपने घर जा रही थी कि तभी एक युवक उनका का पीछा करते हुए आया और मंजू देवी के हाथ में झपट्टा मारकर पर्स लेकर भाग गया। उन्होंने थाने में मामले की शिकायती पत्र दिया।
पुलिस सीसीटीवी की जांच कर रही है। इस बारे में चौकी प्रभारी जहीर खान ने बताया कि सीसीटीवी की जांच की जा रही है। जल्द ही आरोपी को पकड़ लिया जाएगा।
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