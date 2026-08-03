Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

महिला से पर्स छीनने वाले युवक के खिलाफ रिपोर्ट

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, फिरोजाबाद
Follow us on Google News
share

शिकोहाबाद के सब्जी मंडी में रविवार शाम एक महिला से पर्स छीनने का मामला सामने आया है। आरोपी ने मंजू देवी से पर्स छीनकर भागने की कोशिश की, जिसे पकड़ने के लिए पुलिस सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रही है। पुलिस का कहना है कि आरोपी का संबंध अन्य स्थान से है।

महिला से पर्स छीनने वाले युवक के खिलाफ रिपोर्ट

शिकोहाबाद में रविवार की शाम सब्जी मंडी में महिला से पर्स छीनकर भागे लुटेरे की तलाश की जा रही है। आरोपी को दबोचने के लिए पुलिस की टीम सीसीटीवी की जांच कर रही है। पुलिस का कहना है कि आरोपी अन्य स्थान का है। जल्द ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बताते चलें कि कटरा बाजार के सब्जी मंडी में मंजू देवी पत्नी किरणपाल निवासी शांतिनगर अपनी परिचित महिला के साथ खरीदारी कर अपने घर जा रही थी कि तभी एक युवक उनका का पीछा करते हुए आया और मंजू देवी के हाथ में झपट्टा मारकर पर्स लेकर भाग गया। उन्होंने थाने में मामले की शिकायती पत्र दिया।

पुलिस सीसीटीवी की जांच कर रही है। इस बारे में चौकी प्रभारी जहीर खान ने बताया कि सीसीटीवी की जांच की जा रही है। जल्द ही आरोपी को पकड़ लिया जाएगा।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Firozabad Latest News Shikohabad Firozabad News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।