Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

शादी का झांसा देकर युवती से दुष्कर्म

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, फरीदाबाद
Follow us on Google News
share

गुरुग्राम में एक युवती ने शादी का झांसा देकर तीन साल तक दुष्कर्म करने और पैसे ऐंठने का मामला दर्ज कराया है। आरोपी ने 25 वर्षीय युवती को जान से मारने की धमकी भी दी। पुलिस ने शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

शादी का झांसा देकर युवती से दुष्कर्म

गुरुग्राम, गौरव चौधरी। शादी का झांसा देकर एक युवती के साथ साढ़े तीन साल तक दुष्कर्म करने, पैसे ऐंठने और जान से मारने की धमकी दी गई। पीड़िता की शिकायत पर महिला थाना सेक्टर-51 पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की संगीन धाराओं के तहत गुरुवार को मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस को दी गई शिकायत के अनुसार गुरुग्राम की रहने वाली 25 वर्षीय युवती की पहचान करोल बाग दिल्ली निवासी एक युवक से हुई थी। आरोप है कि युवक ने पीड़िता को शादी का झांसा दिया और एक जनवरी 2023 से 20 जून 2026 के बीच सेक्टर-67 स्थित सोसाइटी के एक फ्लैट में ले जाकर उसके साथ बार-बार शारीरिक संबंध बनाए।पीड़िता

ये भी पढ़ें:शादी का झांसा देकर दुष्कर्म का आरोप, चार पर केस दर्ज

का आरोप है कि इस दौरान आरोपी ने शादी का झांसा देकर उससे मोटी रकम भी ऐंठ ली। जब युवती ने उस पर शादी करने का दबाव बनाया, तो आरोपी अपने वादे से मुकर गया और पीड़िता को जान से मारने की धमकियां देने लगा। परेशान होकर पीड़िता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। जांच अधिकारी ने बताया कि मामला दर्ज कर लिया गया है और जांच शुरू कर दी है। जांच के दौरान सामने आए साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।

ये भी पढ़ें:शादी का झांसा देकर युवती से दुष्कर्म, गर्भपात और ब्लैकमेलिंग का मामला दर्ज
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Faridabad Latest News Faridabad News Rape Case
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।