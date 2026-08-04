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पीड़ित परिवार को पांच लाख मिलेगा मुआवजा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुरादाबाद
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ठाकुरद्वारा में एक दिन पहले तेंदुए के हमले में एक महिला की मौत हो गई। उसके परिजनों को आर्थिक सहायता के तौर पर पांच लाख रुपए दिए जाएंगे। इसके लिए आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने मुआवजे की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

पीड़ित परिवार को पांच लाख मिलेगा मुआवजा

ठाकुरद्वारा में एक दिन पूर्व तेंदुए के हमले में मौत का शिकार बनी महिला के परिजनों को पांच लाख रुपए की आर्थिक सहायता मिलेगी। मुआवजे के लिए आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की ओर से प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की मुख्य कार्यपालक अधिकारी की ओर से रिपोर्ट भेज दी गई है।

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