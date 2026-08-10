महिला को जहरीला पदार्थ पिलाने का आरोप, अस्पताल में भर्ती
चांदूपुर पंडरी में एक महिला को संदिग्ध स्थिति में जहर पिलाने का मामला सामने आया है। महिला के भाई ने बहनोई पर आरोप लगाया है कि उसने उसकी बहन अनीता देवी को जहरीला पदार्थ पिलाया। परिजनों ने उसे अस्पताल भेजा, जहां वह उपचाराधीन है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
बंडा। क्षेत्र के गांव चांदूपुर पंडरी में महिला को संदिग्ध हालत में जहरीला पदार्थ पिलाने का मामला सामने आया है। महिला को परिजनों ने बंडा के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका उपचार चल रहा है। महिला के भाई ने अपने बहनोई पर जहर पिलाने का आरोप लगाते हुए पुलिस से कार्रवाई की मांग की है। जिला पीलीभीत के थाना दिउरिया क्षेत्र के गांव पकड़िया तालुके निवासी विमल कुमार ने पुलिस को बताया कि उसकी बहन अनीता देवी की शादी करीब छह वर्ष पहले चांदूपुर पंडरी निवासी कधई लाल के पुत्र सुरेंद्र के साथ हुई थी। आरोप है कि शादी के बाद सुरेंद्र अतिरिक्त दहेज में चार पहिया वाहन की मांग करने लगा।
मांग पूरी न होने पर अनीता को मारपीट कर प्रताड़ित किया जाता था।विमल के अनुसार रविवार दोपहर करीब 12 बजे उसे सूचना मिली कि अनीता को उसके बहनोई ने कोई जहरीला पदार्थ पिला दिया है और वह अचेत अवस्था में पड़ी है। वह परिवार के साथ बहन के घर पहुंचा तो अनीता चारपाई पर बेहोश मिली, जबकि उसका बहनोई घर से गायब था। परिजन उसे अस्पताल ले आए, जहां उपचार जारी है। महिला के भाई ने सुरेंद्र के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। थाना प्रभारी बृजेश कुमार सिंह ने बताया कि तहरीर प्राप्त हुई है और रिपोर्ट दर्ज की जाएगी।
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