बाजार खरीददारी करने आई महिला गायब
0 ससुर ने थाने में बहू की गुमशुदगी की दी तहरीर 0 शनिवार को पुत्री के साथ बहू छानी आई थी खरीददारी करनेबिवांर, संवाददाता। ननद के साथ बाजार खरीददारी करने
बिवांर, संवाददाता। ननद के साथ बाजार खरीददारी करने आई महिला गायब हो गयी। ननद के परिजनों को जानकारी देने पर ससुर ने बहू के गायब हो जाने की थाने में तहरीर दी है। थाना ललपुरा के मोराकांदर गांव के रामचंद्र निषाद ने थाना में तहरीर देकर बताया कि पुत्र भरत कुमार की शादी चार साल पहले डांडीपुर गांव में हुई थी। शनिवार को बहू अपनी ननद के साथ छानी गांव के बाजार खरीदारी करने आई थी। कपड़ा की खरीदारी कर बहु सिर में दर्द होने की बात कहते हुए बस स्टॉप में बैठ गई। ननद उसको बस स्टॉप में बैठे हुए कपड़ों के झोला को रखकर सब्जी खरीदने चली गई।
ननद के वापस 1:00 बजे करीब आने पर उसको भाभी गायब मिली जबकि कपड़ा से भरा झोला उसी जगह में रखा था। तलाश करने पर कोई पता न चलने पर उसने परिजनों को जानकारी दी।पुत्री के साथ आए रामचंद्र ने बहू के गायब हो जाने की थाना में तहरीर दी है। एसआई विकास यादव ने बताया कि उसकी तहरीर मिली है। उसकी बहू की तलाश कर कार्रवाई की जाएगी।
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