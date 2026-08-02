Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

बाजार खरीददारी करने आई महिला गायब

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हमीरपुर
Follow us on Google News
share

0 ससुर ने थाने में बहू की गुमशुदगी की दी तहरीर 0 शनिवार को पुत्री के साथ बहू छानी आई थी खरीददारी करनेबिवांर, संवाददाता। ननद के साथ बाजार खरीददारी करने

बाजार खरीददारी करने आई महिला गायब

बिवांर, संवाददाता। ननद के साथ बाजार खरीददारी करने आई महिला गायब हो गयी। ननद के परिजनों को जानकारी देने पर ससुर ने बहू के गायब हो जाने की थाने में तहरीर दी है। थाना ललपुरा के मोराकांदर गांव के रामचंद्र निषाद ने थाना में तहरीर देकर बताया कि पुत्र भरत कुमार की शादी चार साल पहले डांडीपुर गांव में हुई थी। शनिवार को बहू अपनी ननद के साथ छानी गांव के बाजार खरीदारी करने आई थी। कपड़ा की खरीदारी कर बहु सिर में दर्द होने की बात कहते हुए बस स्टॉप में बैठ गई। ननद उसको बस स्टॉप में बैठे हुए कपड़ों के झोला को रखकर सब्जी खरीदने चली गई।

ननद के वापस 1:00 बजे करीब आने पर उसको भाभी गायब मिली जबकि कपड़ा से भरा झोला उसी जगह में रखा था। तलाश करने पर कोई पता न चलने पर उसने परिजनों को जानकारी दी।पुत्री के साथ आए रामचंद्र ने बहू के गायब हो जाने की थाना में तहरीर दी है। एसआई विकास यादव ने बताया कि उसकी तहरीर मिली है। उसकी बहू की तलाश कर कार्रवाई की जाएगी।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Hamirpur Latest News Bihar Hamirpur News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।